Cuba festeja este sábado el Día del Farmacéutico, celebración nacional será en Cienfuegos

Nov 22, 2025 #Cienfuegos, #Día del Trabajador Farmacéutico

Cuba celebra este sábado el Día del Farmacéutico, en recordación de Antonio Guiteras Holmes, nacido en una fecha similar pero de 1906 y quien dedicó sus esfuerzos a promover el desarrollo de la farmacia en esta isla caribeña.

La provincia de Cienfuegos acoge hoy en el teatro Tomás Terry el acto nacional por la efeméride, como reconocimiento a la labor de estos profesionales, quienes no están exentos de las limitaciones con recursos para brindar un mejor servicio a la población.

La doctora Yoandra León Rayas, jefa del departamento provincial de medicamentos y tecnologías médicas en la Dirección General de Salud, destacó el protagonismo de los más de 400 trabajadores del sector para enfrentar las adversidades.

En declaraciones a la periodista Dainerys Torres Nuñez, de Radio Ciudad del Mar, la especialista señaló que el territorio exhibe entre los logros el cumplimiento, por varios años consecutivos, de la elaboración de productos de medicina natural y tradicional.

Agrega como un resultado favorable la reorganización de la venta de medicamentos, que tiene en cuenta el orden de consultorios en cada área asistencial, práctica extendida al resto del país.

El reconocimiento a los trabajadores de esta rama, así como jornadas científicas para intercambiar sobre novedades y experiencias en la labor del farmacéutico incluye esta celebración.

En la década de los 90, y para ponderar el valor de la actividad del profesional farmacéutico, y por iniciativa de la Dirección Nacional de Farmacia y Óptica, del Ministerio de Salud Pública de Cuba, y de la Sociedad Cubana de Ciencias Farmacéuticas se decidió retomar la celebración del Día del Farmacéutico Nacional.

Cienfuegos dispone de una red de más de 80 farmacias.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

