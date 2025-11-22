Perlavisión

Nuevos triciclos eléctricos refuerzan transporte urbano en ciudad de Cienfuegos

PorJorge Domínguez Morado

Nov 22, 2025 #Cienfuegos, #transporte

Nueve triciclos pertenecientes a la Agencia de Taxis de Cienfuegos iniciaron su servicio este jueves con recorrido desde el parque Villuendas hasta el barrio La Esperanza.

El precio es de 10 CUP por cualquier tramo del trayecto, cuentan con facilidad de pago mediante Código QR, y entre los conductores figuran cuatro féminas como parte de las iniciativas del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres.

Yaneisy Jauregui Corrales se inicia como conductora de los triciclos electricos en Cienfuegos. Una ex deportista de remos y entrenadora devenida en transportista.

Los triciclos funcionarán entre las 7:00 am y las 7:00 pm, con una capacidad de seis pasajeros, y permanecerán estacionados en la noche en la base de carga en la avenida 50, entre 35 y 37.

Gil Basilio Mejías Carrillo, director de la Agencia de Taxis de Cienfuegos, explica que el objetivo es poner en circulación once triciclos de este tipo y se espera que la ciudad pueda contar además con los Ecomóviles que ensamblan en Sancti Spiritus y extender el servicio a otros barrios.

«Ha habido muy buena acogida y agradecimiento de parte de la población, ahora nos corresponde mantener el servicio y cuidar estos medios de transporte», expresa Mejías Carrillo.

De acuerdo con Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, «con la apertura de este servicio llegan los triciclos eléctricos a otra importante ciudad de Cuba, en un programa que empezó en La Habana y se ha venido extendiendo a todas las provincias del país. Se trabaja en la creación de capacidades para generar por fuentes renovables la electricidad que necesitan estos vehículos para su funcionamiento habitual».

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

