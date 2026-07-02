Cuba responde a Rubio sobre ICAP: La solidaridad no se puede bloquear

El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González Llort, rechazó este miércoles las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien designó al ICAP como lo que calificó de «grupo de fachada de inteligencia e influencia» del gobierno cubano y lo incluyó en un paquete de sanciones en virtud de la orden ejecutiva sobre Cuba del presidente Donald Trump.

González Llort explicó que las acusaciones de Rubio son «mentiras deliberadas y difamaciones» y señaló que el funcionario estadounidense actúa con «el único interés de intimidar y atemorizar a la importante fuerza solidaria que apoya y acompaña a nuestro país desde el triunfo de la Revolución».

En su publicación en X, Rubio advirtió que quienes realicen transacciones con el ICAP serán «sancionados, procesados judicialmente o deportados» del país. El ICAP es una institución cubana con más de 65 años de trayectoria cuya misión declarada es la promoción de las relaciones de amistad entre Cuba y los pueblos del mundo, y que mantiene redes de solidaridad activas en decenas de países.

González Llort situó el ataque de Marco Rubio en un marco más amplio: «Le molesta sobremanera que los amigos de Cuba y personas honestas y de buena voluntad alcen sus voces en contra de la política genocida y criminal del imperialismo yanqui, que castiga de manera colectiva a todo un pueblo noble y valeroso, que lucha por su legítimo derecho al desarrollo y a vivir en paz».

El presidente del ICAP fue enfático en que la institución no modificará su rumbo: «El ICAP continuará firme en el cumplimiento de la misión para la que surgió hace más de 65 años, que es la promoción de las relaciones de amistad con los países y pueblos del mundo. La solidaridad no se puede bloquear».

ICAP y su papel en la solidaridad internacional con Cuba

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos fue fundado en 1960, un año después del triunfo de la Revolución Cubana, con el objetivo de articular las relaciones de solidaridad internacional con Cuba a través de organizaciones de amistad en distintos países.

Durante más de seis décadas, el ICAP ha funcionado como el canal institucional a través del cual intelectuales, activistas, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo expresan su apoyo a Cuba y rechazan el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Que el gobierno de Trump, a través de Rubio —cubanoamericano nacido en Florida y criado en el anticomunismo más duro de esa comunidad—, haya decidido ahora sancionar al ICAP responde a una lógica política precisa: el endurecimiento de la política exterior hacia Cuba como señal dirigida tanto a la diáspora cubana en Estados Unidos como a los movimientos de solidaridad internacionales que han servido históricamente como contrapeso a la narrativa oficial norteamericana sobre la isla.

Atacar al ICAP es atacar la infraestructura política de ese contrapeso.