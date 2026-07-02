Suleimán y la persistencia de la verticalidad del poder

Más allá de los fastuosos decorados, las llamativas joyas y vestuarios, soberbias actuaciones y una dramaturgia que, anclada en lo histórico, supo salpicar de actualidad estética la puesta en escena, la serie turca El sultán (Muhteşem Yüzyıl) desnuda los crueles mecanismos del poder, que con particular fuerza llegan hasta nuestros días en su esencia, aunque el contexto parezca diferente.

Este costoso producto audiovisual logró más de 300 millones de espectadores en el ancho mundo y propició un acercamiento, bien concebido aunque con muchas licencias, al Imperio otomano, con más de 8 siglos de perdurabilidad hasta la Primera Guerra Mundial del siglo XX, en la cual se alió a las fuerzas perdedoras de la contienda.

La serie se centra en el largo período de gobernanza de Suleimán, considerado el momento cumbre del imperio, que abarcó territorios de Asia, Europa y África.

Historiadores turcos reprocharon a la serie pasar por alto elementos confirmados por la historicidad que van desde el escotado vestuario femenino en épocas en que las mujeres debían cubrirse completamente, hasta la utilización arbitraria de personajes históricos en la trama, la excesiva romantización del propio sultán Suleimán y su relación con la eslava Hürrem, que pasó de esclava a favorita y luego a esposa influyente en las decisiones del sultanato; todo ello en función del melodrama televisivo para seducir a los espectadores.

Pero lo visible es que sus realizadores fueron muy efectivos en el trazado de los personajes, la traducción en términos dramatúrgicos de una historia particularmente contundente, que desde el punto de vista audiovisual logró notables atractivos en la fotografía y la banda sonora, dos factores que destacaron las notables actuaciones y la intensidad dramática de cada capítulo, respectivamente.

Pero las características esenciales del Imperio otomano, la verticalidad del poder absoluto y la crueldad de su sostén emergieron claramente en la serie, sin soslayar la práctica del respeto a las costumbres, creencias religiosas y expresiones culturales de los territorios sojuzgados, como hicieron otros imperios, a cambio del pago de impuestos y el cumplimiento de las leyes establecidas por el poder ocupante.

No es que el imperio otomano fuera más cruel que otros por ser del Oriente; los imperios de Occidente han sido y son similares. Lo demuestran las evidencias históricas del Imperio romano, el británico, el español y, más recientemente, el estadounidense.

Y, lamentablemente, si se revisa la historia de la humanidad, se comprobará que, desde los sumerios, considerados iniciadores de la llamada civilización hace miles y miles de años, el poder de unos sobre otros fue la gran aspiración y la guerra el modo de consagrarla, y siempre fue una minoría quien se impuso a la mayoría.

La serie El sultán, realizada hace muchos años y exhibida por Multivisión ahora en Cuba, cuando un imperio —emulo destacado de todos los anteriores— quiebra el precario equilibrio legal logrado después del horror de la Segunda Guerra Mundial, es una oportunidad más de reflexionar sobre el modo de comportarse de los poderes para dominar a las grandes mayorías por la fuerza, siempre justificada por el absolutismo de un Dios del cual se sirven por igual los contendientes de cualquier guerra, decidida desde arriba en todos los bandos.

Lamentablemente, el mundo sigue despedazándose irracionalmente, como si no se aprendiera nada de la historia, y series como El sultán nos recuerdan lo poco que han evolucionado los terrícolas, los retrocesos que ahora mismo se viven, y lo hacen con los recursos de la ficción muy bien empleados. Y ese es mérito que puede estimular análisis más allá del puro entretenimiento, según la agudeza de quienes la disfrutan.