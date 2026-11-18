Cuba divulgó este martes mediante la Gaceta Oficial de la República, la Metodología para la Transformación Digital y la Introducción de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública.

Para ello, y en consonancia con el Acuerdo 5115, de 24 de mayo de 2024 del Consejo de Ministros, se faculta al Ministerio de Comunicaciones como ente rector de la transformación digital.

«Las Trasformaciones Económicas y Sociales aprobadas en el ámbito digital, indican la necesidad de definir una metodología integral para acompañar a la Administración Pública en su proceso de transformación digital y la introducción de la inteligencia artificial», expresa el documento oficial.

La ley tiene como objetivo general establecer un marco metodológico integral para acompañar a la Administración Pública en su proceso de transformación digital y la introducción de la inteligencia artificial.

De esa forma se integran la gestión por procesos, la arquitectura empresarial, la planeación estratégica y la introducción progresiva de la inteligencia artificial, con un enfoque centrado en las personas, la creación de valor público y la soberanía tecnológica.

Entre las disposiciones finales figuran que la Dirección General de Informática del Ministerio de Comunicaciones queda encargada de ejercer el control del cumplimiento de la Resolución.

Además, que la Secretaría de Transformación Digital evalúa los resultados de su aplicación y procede a su actualización, en correspondencia con la valoración realizada sobre su efectividad y las recomendaciones realizada y la puesta en vigor de la ley siete días después de su publicación en la gaceta.