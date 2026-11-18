La jornada por los 20 años de Cuba Cooperación Francia en Cienfuegos ha servido para rememorar las dos décadas de colaboración entre esa organización y esta provincia cubana.

Uno de los primeros espacios visitados por Manuel Pascual, Presidente de Cuba Cooperación Francia, fue la Escuela Especial de Atención al Autismo “Vilma Espín Guillois”, cuyo desarrollo contó con el apoyo de esa organización francesa.

El Centro Histórico Urbano de esta ciudad acogió también a los visitantes, específicamente en Edificio de Gobierno, donde se recordaron los diferentes proyectos que ha apoyado esa organización en el territorio, desde iniciativas sociales, económicas y hasta culturales.

Participaron junto a Pascual, Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos; Yanet González, directora de Comercio Exterior en el territorio, y Jesús Rey Novoa, Director de Desarrollo Territorial.

Otro punto de obligada visita resultó la inauguración de una sala en la Escuela Taller de Oficios para la Restauración “Joseph Tantete Dubruiller” dedicada a la historia de ese ingeniero militar francés, resultado de una amplia investigación de Jorge Gómez Hernández, especialista de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, con la presencia de Manuel Pascual y representantes de la embajada de Francia en Cuba.

Esta sede de la Escuela de Oficios es parte de la colaboración entre Francia y Cuba y lleva el nombre de este ingeniero militar francés, creador de la Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua.

La jornada incluyó la inauguración de una exposición fotográfica titulada «20 años de puentes», en el Museo de las Artes Palacio de Ferrer, como homenaje a Víctor Fernández, fundador de Cuba Cooperación Francia, y su trabajo vinculado a Cienfuegos. La muestra incluye 20 fotos de hechos importantes en el territorio con la presencia de Cuba Cooperación.

Entre los principales proyectos de Cuba Cooperación Francia en este territorio sobresalen la Escuela Primaria Fernando Pérez Guardarrama, la Academia de Boxeo, el Centro Cultural Palacio Leblanc, la restauración del Teatro Tomás Terry y el Proyecto Distrito Creativo La Gloria y Trazos Libres.

La cooperación francesa en Cienfuegos se remonta a dos décadas de trabajo conjunto en sectores como la educación, la cultura y el deporte. Esa alianza ha permitido la rehabilitación de espacios patrimoniales y el impulso de iniciativas comunitarias que benefician a miles de habitantes de la provincia.