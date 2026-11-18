Sobre las problemáticas, inquietudes y vivencias de la ciudadanía y la respuesta gubernamental ante ella siguió dialogando este miércoles el programa radial Criterio Compartido en su quinta emisión.

Los miércoles alternos, a las 7:15 de la mañana, dentro del informativo Haciendo Radio de Radio Rebelde, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se sienta frente al micrófono junto a la periodista Bárbara Betancourt, Premio Nacional de Radio, cimentando este como un espacio de diálogo directo con la población y de transmitir indicaciones directas a diferentes niveles de dirección para atender situaciones legítimas.

El programa representa un papel de ejemplo de cómo debe ser el servicio público, señaló el Presidente al dar seguimiento a llamadas recibidas en el espacio donde el abasto de agua continuó ocupando gran parte de las insatisfacciones de la población.

Escuche y descargue el podcast «Criterio Compartido». Episodio 05.

El concepto del programa era compartir criterios de otros temas. Pero nos hemos percatado que en el país hay problemas acumulados, por tanto Criterio Compartido se ha convertido en un espacio donde las personas con toda legitimidad, plantean sus inquietudes. Tenemos que admitir que estamos combatiendo el incumplimiento de una responsabilidad de servicio público, aseveró.

Hemos reconocido primero que el problema del abasto de agua es objetivo, incluso aunque se han atendido todos los casos que han llamado, en todos los casos hay soluciones que en algunos se han resuelto de inmediato, pero en otros hay soluciones pendientes porque pasan por recursos que hoy no los tenemos. Eso es una realidad.

El programa sirve de ejemplo de cómo ejercer el servicio público. No nos molesta, nos da. Está convirtiéndose en un catalizador ante los problemas, aseguró el Presidente.

Igualmente dijo que 45 personas de las 46 visitadas agradecieron la visita, la atención. Otros han expresado que hasta que no se resuelva no estarán conformes, ponderó. Estamos siguiendo 27 casos pendientes de otros programas, agregó.

Como un ejercicio democrático, profundo y sincero calificó el mandatario cubano las acciones que se desarrollan como parte del espacio Criterio Compartido.

Estamos haciendo control ciudadano, control popular y además participación, agregó.

La preocupación de un ciudadano cubano o de los representantes de una comunidad en un programa como este o ante cualquiera de las oficinas o institución es ante todo un termómetro de la sensibilidad de nuestro pueblo, pero también es una señal de alerta a las instituciones. Aquí hay cosas donde la institución responsable con una problemática no ha llegado. Por otra parte es reconocer y hacer efectivo el derecho de la población su derecho y el deber de las instituciones de dar respuestas. Nadie se puede molestar, al contrario; ver en ese llamado la oportunidad de resolver, de crecer ante los problemas. Las causas externas no pueden ser la justificación ante las problemáticas. Donde quiere que haya falta de gestión se puede quebrar la institución y la unidad, esa que tanto el General de Ejército nos ha llamado a cuidar.

El servidor público tiene que asumir la queja como si fuera de él y luego tramitar. El tema no es tener las leyes sino ver cómo se controlan. Ante esta premisa, la viceministra primera de Justicia Yaliet Peña intervino en el espacio para abordar el contenido de la Ley 167 del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas.

Esta ley entró en vigor el día 13 de marzo del 2025, es decir que ya tenemos una operatoria, una implementación de más de un año y ocho meses y la esencia de esta de esta ley la encontramos en la Constitución de la República.

En tal sentido, refirió que no solo se trata de entidades estatales también de organismos que ofrecen servicios públicos y se deben a la ciudadanía. La ley lo establece 30 días naturales para responder y resolver las queja de la población. A lo que agregó tienen que ser respuestas oportunas, objetivas, con un proceso de confirmación. Un debido proceso, una debida diligencia en sus procedimientos, acotó.

La viceministra primera de Justicia recomendó que las personas deben tener la ley 167 en sus dispositivos porque donde quiera que vayan tienen el derecho de exigir se cumplan las normativas.

Se asiste a un alto sentido de sensibilidad y humanismo, de ahí que se requiera de tiempo para escuchar y tramitar lo establecido. Agregó que las tramitaciones so se quedan en el ámbito de los especialistas, el órgano de dirección tiene que evaluar cómo se comportan las respuestas, el tratamiento a los trámites de la quejas. Cuando este no se cumple, enfatizó Yaliet Peña, las persona puede acudir a los tribunales populares para establecer una demanda. Existen garantías desde el propio momento que la persona acude a establecer la queja o petición.

Joel Queipo Ruiz, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín, expuso el sistema de trabajo en el territorio para la atención a inquietudes de la población.

Desde el 2024 convocamos a la universidad y a tres centros informáticos para la realización de un cuadro de mando que recogiera a tiempo real la situación de diversos servicios. Al siguiente año, en abril de del 2025 creamos un programa que le llamamos en código QR.

Sobre esta iniciativa destacó la participación directa con la comunidad, que se ha ido ajustando a las respuestas de las problemáticas.

Al respecto, Miguel Díaz-Canel Bermúdez comentó que lo importante es cómo logran con el programa provincial dar respuestas a las personas. Resulta necesario concluyó que cada ministro, gobernador, en el ámbito que se encuentre, escuche, decida, gestione y ejecute.

(Con información de ACN y Rado Rebelde)