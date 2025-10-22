Cuba felicita a la nueva primera ministra de Japón

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, felicitó en la red social X a su homóloga japonesa Takaichi Sanae, por su reciente elección.

«Continuaremos trabajando en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y en aprovechamiento de las potencialidades existentes entre los dos países», escribió.

Takaichi Sanae es la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la historia del país nipón. Es también la presidenta del Partido Liberal Democrático de Japón, tras derrotar en segunda vuelta al reformista Shinjiro Koizumi.