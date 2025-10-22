Perlavisión

Tormenta Tropical Melissa con poco cambio en el mar Caribe

Oct 22, 2025 #tormenta Melissa

Durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa mantuvo su lento movimiento sobre aguas del mar Caribe central, con poco cambio en intensidad, informó el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba.

Sus áreas de tormenta se muestran un poco más organizadas, extendidas sobre gran parte de la zona centro-oriental del mar Caribe, República Dominicana y Puerto Rico.

Su región central se ha localizado algo más al nordeste de su posición anterior y a las seis de la mañana se estimó en los 14.3 grados de latitud Norte y los 73.6 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 495 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Melissa continúa con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores, sin embargo, su presión central ha descendido hasta los 1000 hectopascal.

Actualmente se mueve con rumbo próximo al oeste-noroeste, aunque ha disminuido su velocidad de traslación a 11 kilómetros por hora. En el transcurso de las próximas horas se espera que este sistema continúe disminuyendo su velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste y luego al norte-noroeste.

En los próximos días, estará moviéndose lentamente sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores.

Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su gradual intensificación. Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá hoy miércoles a las seis de la tarde.

