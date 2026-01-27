Como parte de las actividades por el centenario del nacimiento del líder revolucionario Fidel Castro Ruz, Cuba realizará este martes la Marcha de las Antorchas Centenaria Antimperialista, una de las tradiciones más emblemáticas de la juventud de la isla caribeña.

Bajo el lema Antorcha Centenaria Antimperialista, miles de ciudadanos se movilizarán por las calles de las principales ciudades del país para rendir homenaje al Héroe Nacional José Martí, en el aniversario 173 de su natalicio, coincidente con el año del centenario del líder histórico de la Revolución.

La marcha en La Habana partirá desde la Escalinata Universitaria y se dirigirá hacia la Fragua Martiana, antiguo sitio de las canteras de San Lázaro, donde Martí cumplió prisión en su juventud por sus ideas independentistas. En la movilización participarán organizaciones juveniles y de masas, reafirmando su compromiso con la historia nacional.

El recorrido recreará la primera Marcha de las Antorchas realizada el 27 de enero de 1953, cuando estudiantes universitarios se reunieron en la escalinata para conmemorar el centenario de Martí y expresar su rechazo al gobierno de Fulgencio Batista.

En la ciudad de Cienfuegos, el desfile partirá desde el Paseo del Prado hasta la Plazuela de la Juventud.

En esta ocasión, el homenaje adquiere un doble significado: recordar al más universal de los cubanos y celebrar el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, figura central de la Revolución Cubana.

Las antorchas encendidas por los jóvenes simbolizan la continuidad histórica y la defensa de la unidad nacional, además de representar el respaldo del estudiantado a la dirección revolucionaria.

La convocatoria busca resaltar la vigencia de los ideales de Martí y Fidel, proyectando un mensaje de resistencia, identidad y compromiso patriótico en el contexto actual.

Con esta marcha, Cuba reafirma la tradición de unir memoria histórica y participación popular en actos que fortalecen la conciencia nacional y la solidaridad entre generaciones.