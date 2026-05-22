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Díaz-Canel encabeza movilización en defensa de líder de la Revolución

PorPrensa Latina

May 22, 2026 #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez, #Raúl Castro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel encabezó este viernes la concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí, donde el pueblo de la capital rechazó la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz.

La convocatoria, lanzada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, reunió a miles de habaneros en el marco de la Jornada por el 95 cumpleaños de Raúl Castro.

A la cita también asistieron, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, el primer ministro Manuel Marrero, el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales y el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado.

«Nos convoca la dignidad de Cuba, el derecho a nuestra autonomía y el honor de ser una generación formada bajo el legado de Fidel y Raúl», declaró a Prensa Latina la primera secretaria de la UJC, Meyvis Estévez.

La dirigente juvenil subrayó que la movilización busca denunciar la «infame acusación» contra el General de Ejército, así como el cerco energético y el bloqueo impuestos por Washington. «Defendemos la revolución, el socialismo y esta patria», afirmó.

Por Prensa Latina

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