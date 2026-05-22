Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba Nacional Sociedad

Rechazo tajante a calumnias yanquis por trabajadores de la Termoeléctrica

PorOnelia Chaveco (ACN Cienfuegos)

May 22, 2026 #calumnias, #Cienfuegos, #Estados Unidos, #rechazo, #termoeléctrica de Cienfuegos
Fotos: Maxlenin Rodríguez Jiménez

Los trabajadores de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, rechazaron tajantemente las acusaciones del gobierno norteamericano contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en encuentro protagonizado por los jóvenes de esa industria.

José Osvaldo González Rodríguez, director de la generadora, manifestó que el gobierno estadounidense realiza esas diatribas contra el líder cubano en busca de un pretexto para una intervención al país.

También para seguir apretando el bloqueo económico y financiero, que como una soga trata de asfixiar al pueblo.

Los jóvenes reafirmaron su apego a la Revolución y a Raúl, quien ha sido parte importante de las luchas históricas en el Moncada, el Granma, la Sierra, y en estos más de 60 años de socialismo en Cuba.

Si algo conoce la juventud en esa termoeléctrica es que desde los gobiernos de los Estados Unidos solo ha llegado el cerco asfixiante, las agresiones, el chantaje, el uso del poder, y las calumnias como las que erigen contra Raúl.

Su industria ha sufrido en los viejos hierros ese cerco hostil que impide realizar los mantenimientos reglamentarios y las reparaciones capitales como se requiere, porque EE.UU impide la adquisición de componentes y partes, la asesoría técnica extranjera, y la entrada del combustible para poder garantizar la generación.

Ante esa situación el colectivo de la “Carlos Manuel de Céspedes” se sostiene gracias al talento de un ejército de innovadores, que crean piezas, sustituyen importaciones, mejoran componentes para que la industria con más de 40 años continúe la generación eléctrica.

Por Onelia Chaveco (ACN Cienfuegos)

Licenciada en Periodismo. Master en Estudios Socioculturales. Periodista de la Agencia Cubana de Noticias.

Entrada relacionada

Cuba

Díaz-Canel encabeza movilización en defensa de líder de la Revolución

May 22, 2026 Prensa Latina
Cuba

Convocan en Cuba a Tribuna Antimperialista contra acusación de EE.UU.

May 21, 2026 Prensa Latina
Cuba Video

📹 #RaúlEsRaúl – Un Líder por Derecho Propio y Mérito Histórico

May 21, 2026 Cubavisión Internacional

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión