Rechazo tajante a calumnias yanquis por trabajadores de la Termoeléctrica

Fotos: Maxlenin Rodríguez Jiménez

Los trabajadores de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, rechazaron tajantemente las acusaciones del gobierno norteamericano contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en encuentro protagonizado por los jóvenes de esa industria.

José Osvaldo González Rodríguez, director de la generadora, manifestó que el gobierno estadounidense realiza esas diatribas contra el líder cubano en busca de un pretexto para una intervención al país.

También para seguir apretando el bloqueo económico y financiero, que como una soga trata de asfixiar al pueblo.

Los jóvenes reafirmaron su apego a la Revolución y a Raúl, quien ha sido parte importante de las luchas históricas en el Moncada, el Granma, la Sierra, y en estos más de 60 años de socialismo en Cuba.

Si algo conoce la juventud en esa termoeléctrica es que desde los gobiernos de los Estados Unidos solo ha llegado el cerco asfixiante, las agresiones, el chantaje, el uso del poder, y las calumnias como las que erigen contra Raúl.

Su industria ha sufrido en los viejos hierros ese cerco hostil que impide realizar los mantenimientos reglamentarios y las reparaciones capitales como se requiere, porque EE.UU impide la adquisición de componentes y partes, la asesoría técnica extranjera, y la entrada del combustible para poder garantizar la generación.

Ante esa situación el colectivo de la “Carlos Manuel de Céspedes” se sostiene gracias al talento de un ejército de innovadores, que crean piezas, sustituyen importaciones, mejoran componentes para que la industria con más de 40 años continúe la generación eléctrica.