Canciller de Cuba expuso en ONU hipocresía de representante de EE.UU.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dejó al descubierto este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas la hipocresía del representante permanente de Estados Unidos, Mike Waltz, quien más temprano se refirió a la situación de la isla.

El ministro expuso en la sala del organismo internacional fotos que ilustran los perjuicios ocasionados por el bloqueo que el gobierno de Washington le impone a su país, en especial los del cerco energético, entre las que se aprecia el trabajo de cirujanos en un quirófano, donde el único alumbrado es la que provee un celular.

También recordó los desmanes de las autoridades migratorias de Estados Unidos cuando se llevan detenido a un pequeño niño de cinco años y la imagen de una señora que murió por las tácticas aplicadas por los integrantes de esa entidad.

“El representante de los Estados Unidos se refirió a la corrupción. Sorprende que lo haga un representante del actual gobierno, que es conocido por ser una verdadera plutocracia. Por la corrupción institucional y legal. (…) Un país donde mandan el dinero y las corporaciones. Donde se manipula a los electores”, expresó.

También calificó de calumniosas las alusiones de Waltz en torno a la cooperación médica cubana internacional, cuya misión es servir a poblaciones en zonas remotas de bajos ingresos, según enfatizó.

Advirtió cómo Estados Unidos niega la existencia del bloqueo.

“Invito al señor Waltz a leer las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca del 30 de marzo o las del propio presidente de los Estados Unidos del día antes que confirman la existencia del bloqueo, en particular el cerco total de hidrocarburos”, expresó.

El canciller afirmó que el representante estadounidense ofende al pueblo cubano cuando cita al comandante en jefe Fidel Castro, “a quien sucesivos gobiernos estadounidenses nunca pudieron derrotar”.

“Se ha referido implícitamente al líder al frente de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro y le reitero en su nombre que él sigue con el pie en el estribo listo para cabalgar en defensa de nuestra patria”, aseveró.

Enfatizó asimismo que el presidente Miguel Díaz-Canel, cuyo nombre también mencionó Waltz, “es un hijo preclaro de la Revolución, que a diferencia de usted y de los políticos estadounidenses, correrá la misma suerte que el resto de nuestro pueblo”, ante una eventual agresión imperialista.

Por último, reafirmó que Cuba no entregará jamás su soberanía e independencia por la que han muerto ya sus mejores hijos.

Culminó con una frase del prócer independentista de su país Antonio Maceo, quien sentenció que “quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha”.