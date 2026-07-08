«Neurótica Anónima” abrirá el Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara

La película Neurótica Anónima, de los reconocidos realizadores Jorge Perugorría y Mirtha Ibarra, inaugurará la vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, que del 14 al 18 de julio se celebrará en esa ciudad costera del norte de Holguín.

Rafael Grillo, miembro del Comité Organizador, aseguró que, pese a las dificultades actuales y el aplazamiento del evento para julio, la programación de este año mantiene la calidad y la diversidad que distinguen al certamen.

Apuntó que, aunque la convocatoria no alcanzó los números de ediciones anteriores, el comité se declaró satisfecho con las obras seleccionadas, las cuales preservan la esencia de su fundador, Humberto Solás, en la apuesta por un cine independiente, diverso y alternativo, alejado de las corrientes mainstream o de mayor audiencia.

El filme seleccionado para la noche de apertura no es solo por ser una de las cintas cubanas en competencia, sino también como tributo a Perugorría, quien presidió el certamen durante un lustro, informó Grillo.

A este largometraje se suma Cinco historias de amor y una canción desesperada, del realizador Arturo Santana, otra producción nacional en la categoría de ficción.

Grillo resaltó la novedosa inclusión en el concurso de largometraje de ficción del filme kirguís Mergen, de Chinguiz Narinov, ganador en Bishkek, junto a Historias del Arcoiris (Irán), que aborda la violencia infantil; Fátima feminista (India), de Fasil Muhammed; Casablanca/Dakar (Marruecos), de Ahmed Boulane; y representantes de México y Venezuela.

El apartado de cortometrajes de ficción reunirá producciones de Palestina, Irán, Curazao y Honduras, junto a propuestas de Argentina, México, España y una amplia representación nacional.

Entre los realizadores cubanos figurarán el veterano Jorge Molina, con La flor del Prángana, y Daniel Chile, con El último juego, así como varias directoras debutantes entre ellas Sailín Carbonell, Maria Karla Recio, Reilys Griñán y Aria Sánchez.

El largometraje documental contará con las producciones nacionales Mijaín, Mario Rivas: un artista con suerte y Padilla, además de la última realización del Proyecto Palomas, Pintemos de violeta la economía cubana para que ninguna quede atrás, a las que se suman piezas de Reino Unido, Francia, Brasil y España.

Grillo subrayó que, aunque en otros aspectos de la tradicional fiesta multicultural de Gibara la edición de 2026 no alcance el nivel de ediciones previas debido a las condiciones actuales, la razón de ser esencial de la cita, que es su programación cinematográfica, no desmerece respecto a lo logrado en años recientes.

El espectro geográfico y temático, que aborda dramas humanos, dilemas políticos y causas sociales como la situación de la mujer, la infancia, la vejez y la discapacidad, garantizará el interés del público y la vigencia del certamen.