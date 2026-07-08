Delantero egipcio Mostafa Ziko asegura que el Mundial está amañado para Argentina

El delantero de la selección de Egipto, Mostafa Ziko, lanzó duras acusaciones contra el arbitraje y la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de la eliminación de su equipo en la fase de octavos de final. El futbolista cuestionó de manera abierta la imparcialidad del torneo tras el compromiso que concluyó con una derrota de tres goles por dos frente al combinado de Argentina.

Ziko, quien fue el autor del segundo tanto de los denominados «Faraones» en el Estadio de Atlanta, expresó su profunda frustración en la zona mixta ante los medios internacionales. El atacante africano cuestionó la transparencia del desarrollo del campeonato con declaraciones que colocan bajo sospecha los criterios arbitrales aplicados en minutos decisivos del encuentro.

La fuerte denuncia del futbolista expone las tensiones estructurales en el arbitraje de la alta competencia, un tema recurrente para las delegaciones del Sur Global cuando enfrentan a los equipos históricos del balompié. Egipto completó una destacada actuación en el torneo, lo que incrementó el malestar de sus integrantes ante lo que consideran un trato desigual en las decisiones de la terna arbitral.