El mundo sigue con Cuba contra el bloqueo

Cuba recibió este miércoles el apoyo mayoritario de la comunidad internacional en su lucha contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, recrudecido a niveles sin precedentes durante la administración de Donald Trump.

Pese a las poresiones y chantajes diplomáticos, 130 estados miembros votaron junto a Cuba en esta denuncia que cada año realiza desde 1992.

Durante dos días se escucharon en la sede del organismo en Nueva York, decenas de argumentos, la gran mayoría repaldando el justo reclamo del país caribeño de que se levante esa política de castigo colectivo.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente la República, se sumó en X a la celebración de esta nueva victoria que marca la trigésima cuarta ocasión consecutiva en la que la mayoría de la comunidad internacional expresa su rechazo a esta política.

«Esta victoria de #Cuba hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas es una victoria del heroico pueblo cubano, que no se rinde frente a la asfixia económica, las amenazas y el abuso del gobierno de EE.UU.», escribió el mandatario.