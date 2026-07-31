Cuba mantiene mayoría de mujeres en el Parlamento

De la decena de integrantes de nueva incorporación cinco son diputadas, lo que mantiene la proporción de género por encima de la paridad.

Al inicio de la actual legislatura, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)estaba integrada por 470 personas, 57,4 por ciento de ellas mujeres, según datos oficiales de la propia entidad. La edad promedio era de 46 años y más del 94 por ciento contaba con formación universitaria.

En 2026, sólo el 27,5 por ciento de los parlamentarios a nivel global son mujeres, frente a un 11 por ciento en 1995, según datos de la Unión Interparlamentaria publicados en su sitio web Women in national parliaments.

Cuba es uno de los siete países con paridad o mayoría de representación femenina y el segundo con mayor número de mujeres en el parlamento en cámaras bajas o parlamentos unicamerales detrás de Rwanda (64 por ciento).

Otros 23 países han alcanzado o superado el 40 por ciento, entre ellos 10 en Europa, seis en África, cinco en América Latina y el Caribe, y dos en Asia-Pacífico.

En el caso de Cuba esa correlación ha mantenido una tendencia al alza en los últimos años. En 1981 los hombres ocupaban el 77 por ciento de los escaños, mientras las mujeres apenas el 23 por ciento, según cifras publicadas por el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género.

En el proceso eleccionario 2022-2023, esa relación ya era de 55,7 por ciento de mujeres, frente a 44,3 por ciento de hombres.

En el mundo hay 21 Estados en los que las mujeres ocupan menos del 10 por ciento de los parlamentos, incluidas tres cámaras bajas en las que no hay ninguna. Frente a este panorama, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063, según ONU Mujeres.

La incorporación de los nuevos parlamentarios se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral, la cual dispone que, ante la ocurrencia de una vacante definitiva en el cargo de diputado, la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente elige al sustituto para completar el mandato.