La asesoría televisiva: una mirada imprescindible tras la pantalla

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans)

En el entramado de la producción televisiva, hay funciones que no suelen ocupar el primer plano, pero resultan decisivas para la calidad y coherencia de lo que llega a la pantalla. La asesoría es una de ellas: un espacio de pensamiento y análisis que acompaña, orienta y fortalece cada propuesta audiovisual.

Lejos de ser un rol secundario, el asesor de televisión interviene en momentos clave del proceso creativo. Su labor consiste en evaluar contenidos, sugerir enfoques, alertar sobre posibles incoherencias y contribuir a que la idea inicial se traduzca en un producto sólido, capaz de dialogar con las audiencias.

La asesoría se mueve en un terreno complejo, donde confluyen la intención artística, las exigencias del medio y las expectativas del público. En ese cruce, el asesor actúa como un mediador que aporta equilibrio, sin imponer criterios, pero defendiendo la calidad y el rigor del resultado final.

En muchas ocasiones, su trabajo pasa inadvertido para el espectador. Sin embargo, está presente en la construcción de las historias, en la verosimilitud de los personajes y en la coherencia de los discursos. Se trata de una labor silenciosa que, más que corregir, previene y acompaña.

Hoy, cuando la televisión enfrenta el reto de representar con mayor fidelidad las complejidades de la sociedad, la asesoría adquiere una relevancia especial. No basta con producir contenidos atractivos; es necesario que estos sean también responsables, auténticos y conectados con la realidad.

De ahí que el asesor deba sostener una mirada crítica y actualizada, capaz de interpretar su contexto y traducirlo en propuestas que enriquezcan el panorama audiovisual. Su aporte no radica solo en el conocimiento técnico, sino en la capacidad de pensar la televisión como un espacio de construcción cultural.

Reconocer la asesoría como parte esencial del proceso televisivo implica también valorar su dimensión ética. Cada observación, cada sugerencia, contribuye a definir el tipo de mensaje que se transmite y la manera en que este impacta en la audiencia.

Porque, aunque no siempre se vea, detrás de cada programa que logra coherencia y sentido, hay un ejercicio constante de análisis y acompañamiento. Y en ese proceso, la asesoría confirma su lugar como una de las estructuras más discretas —y necesarias— de la televisión contemporánea.