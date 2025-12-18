Sesiona parlamento de Cuba con análisis de temas medulares

Con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, comenzó este jueves el sexto periodo ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular(Parlamento), en su X Legislatura, que abordará temas medulares para la sociedad cubana.

La sesión es seguida por videoconferencia por el líder de la Revolución, Raúl Castro, y los más de 470 diputados en sus respectivas provincias.

La agenda de la cita incluye la evaluación de los cumplimientos de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como la elección de nuevos miembros del Consejo de Estado.

Los diputados analizarán los proyectos de ley: General de Ciencia, Tecnología e Innovación y De Reducción Excepcional del Actual Período de Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Durante la jornada además se presentará los objetivos y metas para la economía del 2026; el proyecto de ley del Presupuesto del Estado para el próximo año, entre otros asuntos.

El presidente Miguel Díaz-Canel instó la víspera a los diputados a debatir con transparencia los problemas del país durante la sesión ordinaria.

«Seguimos alentando el debate abierto, franco y constante, desde la ética revolucionaria, para construir entre todos el país que soñamos», destacó el jefe de Estado en la red social X.

El primer ministro Manuel Marrero informó a los diputados el avance del Programa de Estabilización Macroeconómica.

Sobre este tema declaró que el índice de precios al consumidor cerró en noviembre con una variación interanual de un 14.5 por ciento, resultado que, aunque se desacelera, sigue siendo considerado alto. Asimismo afirmó que el dinero en circulación crece en 135 millones con respecto al pasado año, lo que demuestra un exceso de dinero en la economía.

Marrero ratificó la aprobación del nuevo mecanismo de control y asignación de divisas, publicado el pasado 11 de diciembre en la Gaceta Oficial.

«La dolarización parcial es una medida temporal pero necesaria para dinamizar la actividad económica, propiciar encadenamientos e incrementar los ingresos en divisa», expresó.

De igual forma informó la aprobación de 45 esquemas cerrados, de los cuales están funcionando 31 y la consolidación de las acciones de control fiscal. Esta última actividad arrojó como resultados adeudos determinados por nueve mil 833 millones 774 mil pesos (superior en 4 mil 159 millones de pesos a lo informado en el mes de julio); el cobro del 53.4 por ciento de la deuda fiscal y el cierre temporal o definitivo de más de 23 mil establecimientos.

«Estamos creando las condiciones propicias para pasar a una etapa superior en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica del país», concluyó.