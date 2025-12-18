El intercambio académico y cultural entre universidades fortalece la docencia médica

Ejercer la medicina conlleva el ejercicio humanista de servir al prójimo y una actitud responsable dirigida a la investigación, entre otros elementos básicos.

La universidad de Granada y la de León, ambas en España, en alianza con su homóloga de las Ciencias Médicas de Cienfuegos, intencionan varios proyectos de interés mutuo.

El Departamento de Filosofía e Historia adscrito a la casa de altos estudios antes descrita, recibió la visita de tres profesoras, con la categoría académica Doctora en Ciencias, que compartieron durante 10 días en diversas actividades con el claustro y el estudiantado.

Encontrar un punto de inflexión entre las ciencias y letras que constata la necesidad de no separarlas como si pertenecieran a mundos diferentes, expuso en material impreso Mónica Durán Mañas, Profesora Titular de Filología Griega de la Universidad de Granada.

El proceso de internacionalización de la educación superior es vital para adquirir o expandir conocimientos formativos, esta práctica viabilizó el intercambio y la exploración de proyectos ya establecidos como Cultura de Paz e Historia Local.

Conferencias, clases magistrales y sesiones de trabajo dirigidas a la comprensión del vínculo entre la medicina de la antigüedad y la época moderna.

“Esta visita constituye un privilegio y redimensiona el trabajo del colectivo, abre el diapasón docente y existe interés real en contribuir al paradigma sociomédico cubano declaró el máster en ciencias Lian Roque Roque, jefe del Departamento de Filosofía e Historia.

Adquirir habilidades investigativas, una visión diferente a lo acostumbrado, que permite potenciar el nivel científico de los participantes se erige como objetivo primario de este intercambio entre universidades. Las ganas de hacer sustentan la transferencia de conocimientos, ello redunda en la educación integral de los nuevos galenos.