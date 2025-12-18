Perlavisión

Cienfuegos Salud

Aplican en hospital Gustavo Aldereguía Lima protocolo nacional para manejo del Chikungunya

Con la experiencia en el enfrentamiento a epidemias anteriores, labor reconocida por las Organizaciones Panamericanas y Mundial de la Salud, el colectivo del Hospital General Universitario «Dr. Gustavo Aldereguía Lima», de la provincia de Cienfuegos, ha sido abanderado en el cumplimiento del Protocolo Nacional de Manejo e Investigaciones para pacientes con fiebre de Chikungunya, una de las arbovirosis con mayor numero de casos diagnosticados en el territorio.

«Implementamos la expansión de camas, los criterios de ingresos, el número de salas para estos casos, las camas para los cuidados intensivos. Contamos con comisiones técnicas que se reúnen diariamente, donde se discute caso a caso, los que vemos en cuerpo de guardia, lo que ingresamos y aquellos casos que requieren y ameritan cuidados intensivos», explica el doctor Amaury Vázquez Cáceres, jefe del Departamento de Higiene y Epidemiología en el principal centro de salud de Cienfuegos.

«Llegamos a atender como el pico máximo a 176 pacientes diarios en el cuerpo de guardia. Cerramos el mes de noviembre con 76 casos como promedio, o sea una disminución significativa».

La capacitación de los más jóvenes venes profesionales y el estí­mulo a las investigaciones ha estado entre las acciones para el enfrentamiento a las arbovirosis.

«Nos dedicamos a preparar a los médicos jóvenes, a esos médicos que hoy están en las primeras lí­neas de atención, a nuestras enfermeras, a todos el personal vinculado con el tratamiento al Chikungunya».

El protocolo de manejo clínico y epidemiológico para pacientes con fiebre de chikungunya prioriza el cuidado de las embarazadas y puérperas y así se ha implementado en el hospital sureño.

«Gracias al sistema de vigilancia que tenemos para el programa materno infantil, conocimos que el 47% de los casos que ingresamos fueron embarazadas y puérperas. Embarazadas con fiebre de 37 y medio, la registramos inmediatamente en el sistema de vigilancia con criterio de ingresarla y mantener el seguimiento», expresa.

