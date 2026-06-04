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Cuba reitera rechazo mundial ante amenazas de agresión militar

PorPrensa Latina

Jun 4, 2026 #agresión militar, #Cuba

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reiteró el abrumador rechazo internacional manifestado en redes sociales ante la amenaza de una posible agresión militar estadounidense contra la isla.

«Es abrumador el rechazo a una agresión militar de Estados Unidos contra #Cuba: el 90,1% se manifiesta contra la amenaza militar y solo el 9,9% la respalda», aseguró en la red social X.

Asimismo precisó que la propaganda del gobierno estadounidense intenta hacer parecer inevitable la opción minoritaria de disfrazar la agresión como liberación, las sanciones como ayuda y la intervención como transición.

De igual forma constató, según los datos de una investigación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre la conversación en mayo del presente año, que los que alegan por la paz son mayoría, y que la intervención militar no es una demanda de los pueblos, sino una narrativa fabricada desde los centros de poder.

«América Latina y el Caribe no son patio trasero ni campo de batalla de nadie. Es zona de paz», aseveró.

Por Prensa Latina

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