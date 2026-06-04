Contra las drogas se gana: informar, prevenir y sensibilizar desde la televisión

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans)

Contra las drogas se gana no se limita al nombre de un espacio televisivo, y mucho menos a un eslogan propagandístico. En Cuba constituye una convicción frente a un problema de grandes consecuencias, que evidencia la postura del Estado ante el tráfico, el consumo y los efectos sociales de las drogas.

Históricamente, las drogas han sido reconocidas como un flagelo social que afecta múltiples niveles: individual, comunitario y global. Su impacto se manifiesta en el deterioro de la salud física y mental, la destrucción de vínculos familiares y sociales, el aumento de la delincuencia y las desigualdades económicas.

Cuba impulsa el Programa Nacional Integral de Prevención y Atención al Uso Indebido de Drogas, con acciones en todas las provincias y municipios del país. Estas incluyen trabajo comunitario y familiar, campañas de divulgación en medios de comunicación y redes sociales sobre los riesgos para la salud y las consecuencias legales del consumo y tráfico de drogas. Asimismo, en escuelas y barrios vulnerables se desarrollan charlas, ejercicios preventivos y capacitaciones dirigidas tanto a profesionales como a la población.

El Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), junto a los ministerios de Salud Pública y del Interior, así como otros órganos de gobierno, conformaron un grupo de trabajo intersectorial para atender todo lo relacionado con las adicciones.

Como parte de estas alianzas, el IICS realizó el audiovisual unitario Contra las drogas se gana, conducido por especialistas y asesorado por profesionales vinculados directamente a estos temas, conocedores de cómo deben ser tratados. En busca de más información, El Portal de la Televisión Cubana conversó con Víctor Torres, director general encargado de la realización artística del espacio, quien explicó:

«Hasta la fecha se han realizado diez programas de esta miniserie, con la participación de especialistas que conducen las historias y de testimoniantes adictos tratados en instituciones cubanas. Ellos brindan un nivel de información que convierte al espacio en un sitio específico donde puede encontrarse orientación y contenidos afines con el trabajo que realiza el país frente a esta problemática».

—¿Qué fecha de transmisión tiene el programa, qué temas aborda y cuál es su duración?

—Contra las drogas se gana se transmite los miércoles alternos por Cubavisión y los viernes por Canal Educativo 2. Tiene una duración de 12 minutos y aborda diferentes situaciones en cada emisión, siempre con las drogas como tema central. Hasta la fecha hemos tratado asuntos como el debate comunitario en los barrios, la adicción en edades tempranas, las consecuencias de las adicciones en las mujeres y la labor de denuncia relacionada con estos temas.

—¿Cuáles son las principales características del espacio?

—El programa ha visitado diferentes instituciones de la capital, entre ellas el Hospital Psiquiátrico de La Habana Comandante Dr. Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé, donde obtuvimos testimonios de personas tratadas en distintos niveles. Algunos han logrado salir de la drogadicción y otros han recaído. También recogimos experiencias de padres y jóvenes adictos, porque se trata de un problema que transversaliza a toda la sociedad y afecta profundamente a la familia. Cuando existe alguien involucrado en el consumo dentro del núcleo familiar, muchas veces se generan crisis emocionales, violencia de género y conflictos intrafamiliares.

—¿Qué otras instituciones ha visitado el programa como parte del proceso de grabación e investigación?

—Estuvimos también en la sala de Neonatología del Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro. Desde allí explicamos el proceso de transmisión de sustancias nocivas de la madre al hijo durante la gestación, aunque ninguno de los niños ingresados estaba afectado por adicción materna. Otro de nuestros espacios fue el Centro de Desarrollo de la Adolescencia (CDA), además del Ministerio de Salud Pública, la Casa de Atención a la Mujer y a la Familia del municipio Plaza de la Revolución y diferentes barrios de Boyeros, Centro Habana, San Miguel del Padrón y Miramar.

—Otras fuentes informativas de apoyo al programa…

—En ocasiones los materiales llegan a través de colaboradores, como es el caso de Canal Habana y otras fuentes que tributan este tipo de contenidos. Procuramos que sean materiales fieles, de primera mano y realizados por especialistas o personas conocedoras del tema.

Contra las drogas se gana no se limita al nombre de un espacio televisivo, ni mucho menos a un eslogan propagandístico. En Cuba representa una convicción ante un problema de enormes consecuencias sociales. Constituye un llamado a la responsabilidad compartida para proteger la salud y la integridad de la sociedad cubana, sustentado en la prevención, la vigilancia y la denuncia.

También es una alerta permanente frente a un flagelo que afecta de manera profunda y duradera la salud física y mental de las personas, sus relaciones familiares y sociales, así como la cohesión comunitaria y nacional.