Lo mío primero: cuando se impone la voluntad para fomentar el deporte comunitario

Estos días, mientras el país le da los toques finales a un curso escolar atípico, en el ambiente ya ronda el programa de actividades estivales por cada territorio. Pero antes de que todo esté escrito, vale la pena darles la palabra a quienes no necesitan grandes infraestructuras ni transporte oficial: los líderes comunitarios del activismo deportivo. Con voluntad, poquísimos recursos y mucho conocimiento de la historia local, ellos vienen gestando competencias de tradición y arraigo en toda Cuba.

Pensando en mi gente primero y en cómo preservar los valores identitarios que han hecho del béisbol patrimonio de la nación.

Por estos días de tantas limitaciones y escasez de combustibles, no han faltado muestras de ingenio. En Cienfuegos, por ejemplo, ya se juega la Copa Pedro José Rodríguez In Memoriam, una de tantas competencias que sobreviven al contexto. Pero, todavía se pueden generar muchas más, especialmente si se profundiza en las raíces identitarias de cada lugar: donde lo mío sea lo primero.

Alguien me hablaba de unas competencias de fútbol en los municipios de Palmira y Rodas. Entonces me preguntaba: ¿por qué en esos territorios no se buscó preservar su historia o su tradición real?”

La respuesta está clara: en Rodas debiera hacerse un torneo de tenis de mesa en memoria de Carlos Lugones, aquel profesor de Educación Física que convirtió al municipio en cuna del tenis de mesa en Cienfuegos y en todo el país. Fue él quien formó a la primera atleta cubana de esa disciplina en asistir a unas Olimpiadas. En cuanto a Palmira, su especialista propone un torneo de hockey sobre césped, porque esa tierra llegó a tener cinco atletas y al director del equipo que representó a Cuba en los XI Juegos Panamericanos. Y es que el hockey y el béisbol se llevan en el ADN de los palmireños.

Pero el reclamo de fondo va más allá de una competencia de verano. Son muchos los ejemplos de los que pudiéramos sacar mayor provecho a todos los niveles, desde los municipios hasta la provincia, siempre que se piense que lo mío es primero. No hay que olvidar a los protagonistas de la historia deportiva de cada lugar.

Dos mujeres símbolo, casi en el anonimato. Dos nombres que están prácticamente en el anonimato: Nidia Reguera Fabregat y Mercedes Torriente. La primera es la única mujer fundadora del INDER que aún sobrevive en la provincia. La segunda fue capitana del equipo de voleibol que representó a Cuba en los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico en la década del 60, justo en la gesta conocida como Cerro Pelado.

Así de interesante se presenta el panorama. Solo quise reflexionar con ustedes sobre cuánta reserva nos queda aún por abordar en materia de historia deportiva local y provincial. Donde lo mío sea lo primero.