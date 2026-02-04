Cuba prosigue en sus esfuerzos por recuperar el turismo

Hotel Rancho Luna, de Cienfuegos. (Foto: Solways Cuba)

Las autoridades y trabajadores del sistema de turismo de Cuba prosiguen hoy sus esfuerzos por la recuperación de la industria de los viajes tal como lo muestran datos de la ONEI.

Medios de prensa como el español Excelencias, reflejan los reportes más recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en los que pese a cifras disminuidas con respecto a las aspiraciones y a los datos antes de la pandemia de la Covid-19, indican constante renovación de las tareas.

Otros medios y especialistas, como el catedrático e investigador cubano José Luís Perelló, también abordan el asunto a manera de elementos a considerar en esos esfuerzos.

Cuba cerró el mes de diciembre de 2025 con dos millones 604 mil 92 viajeros, una cifra que representa el 86,6 por ciento del total registrado en igual período de 2024, según la ONEI. El país recibió 404 mil 621 viajeros menos que en el año precedente. Dentro de ese total, un millón 810 mil 663 personas clasificaron como visitantes internacionales, lo que equivale al 82,2 por ciento del registro del año anterior. Esta variación significó 392 mil 454 visitantes internacionales menos que en el mismo período de 2024.

El informe de la ONEI detalla el comportamiento de los principales mercados emisores. El total de viajeros pasó de tres millones ocho mil 713 en 2024 a dos millones 604 mil 92 en 2025.

Dentro de ellos, los visitantes internacionales disminuyeron de dos millones 203 mil 117 a un millón 810 mil 663.

Canadá se mantuvo como el principal mercado emisor con 754 mil 10 visitantes, aunque la cifra representó el 87,6 por ciento del registro del año anterior. La comunidad cubana en el exterior aportó 228 mil 91 visitantes, el 77,4 por ciento del total de 2024.

La Federación Rusa registró 131 mil 882 visitantes, el 71 por ciento del año previo, mientras Estados Unidos aportó 110 mil cinco visitantes, el 77,2 por ciento del período anterior.

México registró 56 mil 438 visitantes, el 89,8 por ciento del año precedente, Argentina creció con 49 mil 428 visitantes, el 113,6 por ciento del total de 2024.

Por su parte, España aportó 46 mil 489 visitantes, el 71,5 por ciento del año anterior.

Francia registró 36 mil 884 visitantes, el 74 por ciento del período previo, Colombia alcanzó 35 mil 202 visitantes, el 108 por ciento, Alemania cerró con 33 mil 56 visitantes (50,5 por ciento). El grupo de Otros países sumó 329 mil 178 visitantes, el 82,3 por ciento del año precedente.

El documento incluye además la serie mensual de llegadas de visitantes internacionales correspondiente a diciembre, con datos comparativos entre 2022, 2023, 2024 y 2025.

La información del 2025 se ajusta al cierre de diciembre. La gráfica muestra los valores mensuales desde enero hasta diciembre, con cifras que oscilaron entre mil y 551 mil visitantes, según el mes y el año.

El informe también recordó las definiciones metodológicas. Considera como viajero a toda persona que se desplaza entre dos o más países distintos.

Cuando la persona sale de su país de residencia, se clasifica como viajero internacional sin importar el motivo del viaje o el medio de transporte.

Define como visitante internacional a quienes entran a un país diferente al de su residencia habitual por un período no superior a un año, con fines de ocio, recreación, negocios u otros motivos personales, siempre que no busquen ejercer una actividad remunerada en el destino.