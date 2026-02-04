Rusia reitera postura de mantener cooperación integral con Cuba

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, reiteró este miércoles que Rusia está comprometido en mantener el desarrollo de la cooperación ruso-cubana en beneficio de los pueblos de ambos países.

«Moscú rechaza categóricamente y condena enérgicamente la presión y las sanciones ilegítimas impuestas a La Habana. Rusia, por su parte, se compromete firmemente a desarrollar de forma constante la cooperación y a fortalecer la estabilidad internacional», reafirmó la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante euroasiático.

En particular, la diplomática enfatizó que Washington empleada de forma sistemática una estrategia de máxima presión sobre la nación caribeña, la cual se ha extendido por más de seis décadas, dirigida a su estrangulamiento económico.

La postura de Rusia sobre este asunto se mantiene inalterada. Las sanciones unilaterales contra Estados soberanos e independientes, aplicadas en violación de la ONU y su Carta, así como otras normas del derecho internacional, son categóricamente inaceptables, enfatizó Zajárova.

«Condenamos enérgicamente las medidas restrictivas ilegítimas contra La Habana y la presión sobre los líderes y ciudadanos cubanos», agregó.

Al mismo tiempo, la vocera de la cartera de Exteriores de la nación eslava acotó que las autoridades rusas están convencidas de que, a pesar de los obstáculos externos a su desarrollo, Cuba continuará manteniendo relaciones económicas exteriores efectivas.

La parte rusa no puede aceptar los intentos de obstaculizar la cooperación internacional, «especialmente con un país que enfrenta una difícil situación socioeconómica, causada en gran medida por el bloqueo comercial, económico y financiero estadounidense de casi 70 años de duración», insistió Zajárova.

Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ratificó a su homólogo de Cuba, Bruno Rosdríguez, el apoyo de su país frente al reciente bloqueo petrolero impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Rusia confirma la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país”, refirió el canciller ruso.

Durante el diálogo el jefe de la diplomacia de la nación eslava expresó la disposición firme de Moscú de seguir brindando a La Habana el apoyo político y material necesario.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, decretó una emergencia nacional por presunta amenaza a la seguridad proveniente de Cuba.

Ante esta determinación, firmó una orden ejecutiva que permite a la Casa Blanca imponer aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministran petróleo a la mayor de las Antillas