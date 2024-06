Adiós al sueño olímpico: Polonia derrota a Cuba en su último juego en la Liga de Naciones

Los fantasmas de siempre rondaron y Polonia fue implacable. Cuba no pudo hacer su juego contra el mejor equipo de la temporada, y el rival no perdonó. Poco más de una hora bastó para borrar cualquier posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos, en un partido en el que solo por momentos dimos muestras de lucidez.

La maquinaria europea fue demoledora. En una seguidilla de sets (17-25), (20-25), (20-25), supieron hacerlo todo mejor. Los polacos superaron a los cubanos en ataque (41-31), así como en bloqueo (8-3). Sin embargo, también supieron sacar ventaja de los errores de los nuestros (23-19), en un nivel en el que no se podían regalar puntos.

El milagro no llegó. Tener net por medio al mejor equipo del mundo no iba a ser fácil, y aunque algunos llegaron a pensar que estos iban a ser “condescendientes” al usar su banca, la vida nos vuelve a demostrar que los juegos hay que ganarlos y que no se puede dejar la suerte al destino.

El primer set fue el presagio de la despedida en Ljubljana. Errores en los ataques y el servicio, poca efectividad y un bloqueo casi inexistente permitieron a los europeos jugar cómodamente en un partido que no les exigió al máximo.

Por los nuestros, Miguel Ángel López fue el máximo anotador con tan solo nueve tantos, secundado por Michael Sánchez y Robertlandy Simón, con siete cada uno.

Tras este resultado, Cuba perdió 2.35 puntos para terminar la aventura en la Liga con 249.34 unidades, lo que le dio automáticamente el cupo a París al equipo de Serbia. El partido ante Serbia finalmente fue decisivo, y hoy duelen más esos tres sets consecutivos perdidos ante ellos, después de ir ganando 2-0.

Cuba suma otro ciclo olímpico consecutivo sin la presencia de uno de sus equipos colectivos bajo los cinco aros. El voleibol era la última esperanza y tampoco se lo logró.