Cienfuegos reconoce a donantes voluntarios de sangre">

La provincia de Cienfuegos desarrolla desde el pasado seis de junio la semana de homenaje al donante voluntario de sangre, con un programa de actividades que reconoce a quienes realizan este gesto altruista.

Durante la jornada prevista hasta este domingo 14, Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, han realizado reconocimientos a donantes destacados en municipios, recorridos por hospitales para mostrar el destino de la sangre donada y actos de estimulo en el propio Banco de Sangre.

Al intervenir en el programa El Triangulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, el doctor Oscar Martínez Cruz, director del Banco Provincial de Sangre, explicó que Cienfuegos cuenta con siete centros de extracción en los municipios y tres de transfusión en hospitales: “Por suerte hasta ahora nunca ha faltado sangre en una emergencia, pero sí hemos tenido momentos tensos. Necesitamos recuperar la donación voluntaria para garantizar reservas frescas y listas para salvar vidas”.

Añadió que el equipo automotor móvil para donaciones sigue activo, principalmente destinado a zonas apartadas del municipio de Cienfuegos, y a industrias como la fábrica de cemento y la termoeléctrica.

Martínez Cruz destacó la importancia de mantener la seguridad del proceso de donación: “Cada bolsa se somete a estudios de laboratorio y solo se libera si cumple todos los parámetros. Nuestro lema es sangre segura, con eficiencia y calidad”.

Por su parte, la doctora Margarita Hernández Sánchez, jefa del departamento de donaciones en el Banco Provincial de Sangre, resaltó la esencia solidaria de este programa: “Las donaciones de sangre requieren del brazo solidario. Cada día se incorporan nuevos jóvenes”. Y agregó: “Cuando hay emergencia, ahí está el brazo solidario. Lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando”.