Cienfuegos se alista para nuevas disposiciones en reserva de boletos de ómnibus y trenes nacionales">

Como parte de las medidas excepcionales anunciadas por el Ministerio del Transporte, la provincia de Cienfuegos activa desde el próximo 18 de junio un nuevo procedimiento para la adquisición de boletos en los servicios de ómnibus con destino a La Habana y trenes nacionales. La decisión responde a la compleja situación energética que limita el combustible para el sector, agravada por el recrudecimiento del cerco petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

🚌 Ómnibus Cienfuegos – La Habana

La ruta Cienfuegos–La Habana mantendrá su horario de salida a las 11:50 p.m., pero solo circulará los martes, jueves y domingos. El regreso desde La Habana será al día siguiente, a las 6:15 a.m.

Cada salida dispondrá de 37 capacidades y se aplicará un sistema de prioridades para viajes impostergables.

🎫 Prioridades para la asignación de capacidades

Se priorizarán los siguientes casos:

Turnos y altas médicas en territorios sin servicio de Medibus.

Fallecimiento de familiar cercano (madre, padre, hijo, hermano).

Asistencia a eventos de primer nivel.

No se venderán boletos fuera del nuevo sistema de asignación. Quienes no tengan reserva podrán presentarse en la agencia con tres horas de antelación para optar por espacios de última hora.

Las capacidades pueden asignarse hasta destinos intermedios, no necesariamente el final. El sistema no contempla la reserva de boletos de regreso desde La Habana.

🏢 Comercialización y control

La Empresa Viajero es la única entidad autorizada para la venta de boletos, respaldada por un modelo de autorizo foliado, que quedará bajo custodia de la agencia para auditorías y controles. Se crearán grupos de trabajo provinciales y municipales que gestionarán las capacidades asignadas a cada territorio.

🕓 Oficina en Cienfuegos: ubicación y horario

La Oficina provincial estará ubicada en el piso de venta de la agencia Viajero, dentro de la terminal de ómnibus. Funcionará de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. Cualquier cambio de horario se informará oportunamente.

Los interesados deberán acudir con al menos 7 días naturales de antelación (excepto en caso de fallecimiento de un familiar cercano) y recibirán un número de solicitud. Si se asigna la capacidad, se contactará al solicitante con mínimo 24 horas de anticipación para entregarle el modelo de autorizo con el que podrá adquirir el boleto.

La oficina comenzará a operar a partir del martes 16 de junio. Además, se prevé contar con oficinas en cada municipio, que brindarán asignaciones previa coordinación con la Oficina provincial.

🛤️ Trenes nacionales: distribución de capacidades

En el caso de los trenes nacionales:

Hacia La Habana: las capacidades se repartirán entre todas las provincias por donde circulan, incluida Cienfuegos.

Desde La Habana: las capacidades se distribuirán entre todos los territorios de paso, además de Pinar del Río, Artemisa, Isla de la Juventud y Cienfuegos. Para Pinar del Río, Artemisa e Isla, el origen será La Habana; para Cienfuegos, el origen será Santa Clara.

Los trenes continuarán circulando de Occidente a Oriente y viceversa, con una frecuencia de cada 16 días.

✅ Aclaración importante del Ministerio del Transporte

No existen limitaciones para la movilidad de las personas. Las personas que deseen viajar en vehículos particulares, en medios de TCP, Mipymes o arrendados pueden hacerlo sin necesidad de ningún trámite o autorización.