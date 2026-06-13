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Informa Empresa de Servicios Comunales sobre organización actual de recogida de desechos sólidos en Cienfuegos

PorJorge Domínguez Morado

Jun 13, 2026 #Cienfuegos, #servicios comunales
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La Empresa Provincial de Servicios Comunales informó que la recogida de desechos sólidos en la ciudad de Cienfuegos se realiza diariamente en todas las zonas de la urbe sureña, excepto en Reina, Buena Vista y La Barrera.

Oileder Tardío Rodríguez, director de la entidad, precisó que aunque la frecuencia es diaria, no logran completar los recorridos, debido a la acumulación de residuos y la insuficiencia con el combustible.

Insistió en que los vecinos de las zonas de La Gloria y Centro Histórico depositen los desechos después de las 8:00 p.m, porque la recogida en estos lugares comienza a partir de las 4:40 a.m. «Cumplir con este horario es esencial para garantizar un servicio más eficiente y evitar acumulaciones innecesarias en la vía pública», manifestó Tardío Rodríguez.

La entidad agradece la cooperación ciudadana en aquellos espacios donde se aprecia el cuidado del entorno y reitera su compromiso de mantener la limpieza y el orden en la ciudad, pese a las limitaciones actuales.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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