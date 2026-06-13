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Cuba recibe apoyo solidario con concierto en Francia

PorPrensa Latina

Jun 13, 2026 #Cuba, #Francia, #solidaridad

Una actividad cultural en el capitalino teatro Traversière sirvió de escenario para ratificar el apoyo solidario que impulsan desde Francia, indicó  la asociación de amistad France-Cuba.

La más antigua de las asociaciones de amistad con la isla en esta nación y en Europa, celebró con un concierto su 65 años de creada, en una importante manifestación de respaldo a la nación antillana, asediada por un recrudecido bloqueo estadounidense. El evento, organizado por el comité parisino de la referida asociación, formó parte de las actividades con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, indicaron fuentes de esa entidad.

Además de la presidenta del comité parisino de la referida asociación, Roxane Prudhomme, en la actividad también hizo uso de la palabra Paul Estrade, uno de los fundadores de France-Cuba, y el embajador de Cuba en este país, Otto Vaillant.

El periodista Hernando Calvo indicó que entre los asistentes al evento figuró el intelectual español, asentado en esta nación, Ignacio Ramonet.

Por Prensa Latina

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