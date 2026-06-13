A pocos días de culminar la etapa clasificatoria de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, el desempeño de los refuerzos de los Elefantes de Cienfuegos se ha convertido en un motivo de orgullo tanto para sus compañeros de equipo como para la dirección técnica. Altos promedios, carreras impulsadas y cuadrangulares avalan su labor sobre el terreno.

El jardinero central Félix Rodríguez, quien milita en la nómina de los Elefantes, ha respondido con creces a las expectativas del mánager de los Leones de Industriales cuando lo solicitó como refuerzo. Rodríguez batea por encima de .300 y acumula un alto número de carreras impulsadas y jonrones, consolidándose como una pieza clave en la ofensiva.

Asimismo, Luis Vicente Mateo ha brillado con los Sabuesos de Holguín, mostrando un rendimiento sobresaliente que reafirma su calidad. En el caso de los lanzadores, los cuatro “tiradores” sureños que participan en la Liga Élite también han realizado aportes significativos a sus respectivos equipos: Kevin Hernández y Alexander Vargas con los Huracanes de Mayabeque, e Islay Sotolongo y José Carlos Sarria como refuerzos tuneros.

Declaraciones del mánager y los propios atletas

Yoandry Moya Vives, mánager de los Elefantes, valoró positivamente la actuación de los refuerzos:

“Considero que muchos han hecho un buen trabajo, sobre todo tomando en cuenta el tiempo que llevaban fuera de la pelota. Aunque se mantuvieron entrenando por si los pedían como refuerzos, lo han hecho de la mejor forma y han puesto en alto el nombre de la provincia. Los rendimientos individuales están a la vista: los números y los lanzadores… En el caso de Félix y Mateo, están muy bien a la ofensiva. Entre los lanzadores hay que destacar a Kevin Hernández, que aalcanzó su quinta victoria, con dos juegos salvados. Cero pudieron haber estado otros atletas por sus resultados en la serie.”

Un aporte que ilusiona a la afición sureña

A medida que la Liga Élite se encamina a su recta final, el aporte de los refuerzos elefantes no parece nada despreciable. Su rendimiento no solo ha fortalecido a cada uno de los equipos en los que militan, sino que también estimula a los amantes de las bolas y los strikes en la Perla del Sur, que ya piensan en el desempeño que estos jugadores podrán tener con el uniforme de Cienfuegos en la próxima Serie Nacional de Béisbol.