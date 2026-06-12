Desarrolla Cienfuegos el proceso de discusión de tesis de grado en la Universidad del Deporte

Cienfuegos el proceso de discusión de tesis de grado en la Universidad del Deporte">

La Universidad del Deporte en Cienfuegos realiza el proceso de discusión de tesis de grado de los estudiantes del curso regular, un evento que se extenderá durante dos semanas.

La primera jornada estuvo dedicada a la historia del deporte cienfueguero, en respuesta a la necesidad del territorio de contar con más documentos y libros que reflejen los resultados de los atletas sureños en eventos multideportivos, con el fin de socializar los logros de hombres y mujeres de la provincia.

Protagonismo de la mujer cienfueguera en el deporte

La primera ponencia abordó el protagonismo de la mujer cienfueguera en el ámbito deportivo. Su autora, Yanisleidy Alfonso Castellano, explicó que, como mujer, siempre sintió interés por conocer el desempeño de las atletas de la provincia. “Buscando información sobre el tema, solo algunos comisionados con larga trayectoria en el deporte pudieron brindarme datos”, señaló.

«Esa carencia documental la motivó a realizar su trabajo de tesis sobre el desempeño de la mujer cienfueguera en el deporte. “Espero continuar con este tema en mi maestría para seguir aportando a las nuevas generaciones la historia de la mujer en el deporte de Cienfuegos”, añadió.



El remo, deporte identitario de la Perla del Sur

El remo, disciplina identitaria de Cienfuegos y la que más preseas ha aportado a la provincia en eventos multideportivos del área, también tuvo su espacio en esta jornada. Leisy Mota Vicente, ponente y amante del remo desde que comenzó la licenciatura en Deporte, manifestó: “A sabiendas de que es el deporte con mejores resultados, no hay nada escrito al respecto, ningún lugar donde puedas buscar información precisa sobre nuestros medallistas de oro, plata y bronce en eventos múltiples. Tampoco se puede consultar con exactitud cuántas veces Cienfuegos ha ganado los Juegos Escolares en remo, siendo una de las provincias que más veces ha conquistado estas citas desde su debut en 1978 en la Presa Minerva de Villa Clara. Y así, un sinfín de cosas”.

Resultados en judo y atletismo (lanzamiento)

No menos interesante resultó conocer los trabajos sobre los logros de los atletas de judo y los del deporte rey en las pruebas de lanzamiento. Isael Sarria Moreno, ponente, explicó: “Toda mi familia ha sido practicante del atletismo, con resultados en eventos deportivos del área y mundiales. Sin embargo, en la provincia no hay un lugar donde se puedan encontrar los resultados de los atletas cienfuegueros en los eventos de lanzamiento. Eso me motivó a investigar y elaborar un trabajo para que las nuevas generaciones tengan acceso a esa información y puedan socializarla”.

Durante la segunda jornada de discusión de los trabajos de diploma del curso regular en la Universidad del Deporte de Cienfuegos, la ciencia aplicada al deporte fue el eje central de las tesis de grado.