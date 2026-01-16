Homenaje en Cienfuegos a los héroes caídos en Venezuela (+📷 Fotos)

El pueblo de Cienfuegos se reunió este viernes en el Parque José Martí, sede de la gesta del 5 de septiembre de 1957, para rendir tributo a los héroes caídos en Venezuela el tres de enero de 2026, en defensa de Nicolás Maduro.

Encabezado por el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos Armando Carranza Valladares, y Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora, el homenaje fue ocasión para ratificar la firme decisión de los cienfuegueros de defender el suelo patrio ante cualquier agresión del gobierno de Estados Unidos.

En la sede del Gobierno,se muestran las fotos de los 32 combatientes que ofrendaron sus vidaa en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela. Ofrendas florales acompañan este tributo. Representantes de diversos sectores de la sociedad acuden al homenaje póstumo.

#HonorYGloria La Patria dice ! Presente! ! Patria o Muerte, Venceremos! Se escucha entre la multitud.