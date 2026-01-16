Perlavisión

Encabeza Díaz-Canel marcha en honor a los 32 héroes

Ene 16, 2026 #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez, #Venezuela

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, encabeza hoy La Habana la marcha del pueblo en honor a los 32 combatientes caídos durante la agresión estadounidense contra Venezuela.

Participan también los miembros del Buró Político del CCPCC Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, entre otros representantes de la organización política, las de masas, sociales y estudiantiles junto a los diferentes sectores de la sociedad.

La marcha, que se desarrolla desde la Tribuna Antimperialista hasta la Avenida de los Presidentes también constituye una acción de denuncia contra las agresiones imperialista que ejecuta el gobierno de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe.

Este acontecimiento es una oportunidad para reafirmar el compromiso de los cubanos con su proceso revolucionario y demostrar que la mayor de las Antillas no cederá ante ninguna presión o amenaza.

Este viernes, en todo el territorio nacional se realizarán diferentes homenajes a los mártires que por su entrega merecen todo el honor y gloria.

