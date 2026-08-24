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Cumanayagüenses se benefician con montaje de sistema fotovoltaico en ETECSA

PorJorge Domínguez Morado

Ago 24, 2026 #ETECSA, #sistemas fotovoltaicos

Los habitantes de Cumanayagua ya sienten el impacto positivo de las inversiones de ETECSA en energías renovables.

Tras el exitoso montaje de 60 paneles solares, un inversor de 30 kW y un banco de baterías de 60 kW, el municipio cienfueguero asegura mayor estabilidad en los servicios de telefonía, tanto fija como móvil, frente a los frecuentes apagones. El proyecto, valorado en 45 millones de CUP, fue aprobado por la dirección general de la empresa y ejecutado con todas las garantías técnicas.

La Mipyme SRL Reformas y Decoraciones contribuye con esta inversión que incluirá a los municipios de Lajas y Palmira,  antes del 10 de octubre.

Las primeras pruebas técnicas arrojaron resultados muy satisfactorios. «Esta moderna infraestructura energética permitirá garantizar el servicio eléctrico durante todo el horario diurno y extender el suministro durante una parte de la noche, lo que representa un significativo avance para lacalidad de vida de nuestra comunidad», expresó en la red social Facebook Yusniel Tartabull Contreras, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba.

«El pueblo de Cumanayagua agradece el esfuerzo colectivo y la dedicación de los trabajadores de ETECSA, cuya profesionalidad e entrega hicieron posible esta obra; así como a los actores económicos ejecutores, que se esmeraron en la calidad y rapidez de los trabajos. También se reconoce el respaldo de las autoridades locales y demás entidades del municipio, que desde sus responsabilidades contribuyeron al éxito del proyecto», afirmó.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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