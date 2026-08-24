Cumanayagüenses se benefician con montaje de sistema fotovoltaico en ETECSA

Tras el exitoso montaje de 60 paneles solares, un inversor de 30 kW y un banco de baterías de 60 kW, el municipio cienfueguero asegura mayor estabilidad en los servicios de telefonía, tanto fija como móvil, frente a los frecuentes apagones. El proyecto, valorado en 45 millones de CUP, fue aprobado por la dirección general de la empresa y ejecutado con todas las garantías técnicas.

La Mipyme SRL Reformas y Decoraciones contribuye con esta inversión que incluirá a los municipios de Lajas y Palmira, antes del 10 de octubre.

Las primeras pruebas técnicas arrojaron resultados muy satisfactorios. «Esta moderna infraestructura energética permitirá garantizar el servicio eléctrico durante todo el horario diurno y extender el suministro durante una parte de la noche, lo que representa un significativo avance para lacalidad de vida de nuestra comunidad», expresó en la red social Facebook Yusniel Tartabull Contreras, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba.