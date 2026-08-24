Kailin y Maikelin, dupla cubana de voleibol de playa que aspira a seguir consechando medallas

La dupla cubana de voleibol de playa conformada por la cienfueguera Kailin Garrido Guzmán y la santiaguera Maikelin Drik ha dejado una huella imborrable en los recientes Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026. Apenas un año después de unirse como pareja deportiva, las antillanas demostraron que la química, el esfuerzo y la resiliencia pueden más que el tiempo y las experiencias.

Desde el mismo momento de su llegada a la capital dominicana, Kailin y Maikelin tenían claro su objetivo: ir paso a paso, sin prisa pero sin pausa. “Sabíamos que había días de dudas, de incertidumbre, pero siempre tuvimos una guía que nos orientó y nos ayudó a abrirnos camino. Decidimos jugar partido a partido, con victorias y más victorias”, confesó Garrido, visiblemente emocionada.

El momento cumbre llegó en las semifinales. Ahí, las cubanas entendieron que era el ahora o nunca. Y no fallaron. Con entrega y coraje, se metieron en la discusión del título, donde se toparon con las vigentes campeonas del área: la temible dupla boricua. El partido por el oro fue un verdadero duelo de titanes. Las cubanas ganaron el primer set, perdieron el segundo y en el tercero estuvieron a punto de alcanzar la gloria. Sin embargo, la experiencia de sus rivales inclinó la balanza, y la plata terminó colgándose de sus cuellos.

Pero ese metal, visto con ojos de orgullo, pesa como oro para quienes conocen el camino recorrido. “Llegar a Centroamericanos y obtener esta medalla en poco más de un año de formar la dupla fue un bombazo para nosotras. Hemos estado muy unidas, con altibajos, porque somos humanas. Con miedos, con dudas, pero nunca perdimos la fe ni la esperanza”, expresó Kailin.

La clave de esta unión, según la propia atleta, reside precisamente en sus diferencias. “Maikelin es más calmada, más tranquila; yo soy muy activa y explosiva. Y eso compagina perfecto en la cancha: mientras yo subo la intensidad, ella mantiene el ritmo y la serenidad. Eso nos ayuda a unirnos más y a llevarnos mejor”, explicó la cienfueguera.

El respaldo no faltó en cada enfrentamiento. En el reparto Buena Vista, de la ciudad de Cienfuegos, la casa de los padres de Kailin se convirtió en punto de encuentro para vecinos, familiares, amigos y directivos del deporte. Todos pendientes de cada punto, de cada ataque, de cada defensa. El padre de la voleibolista, Carlos Miguel Garrido Capote, confesó entre sonrisas y nervios: “Veía los partidos poquito a poquito, porque estos juegos, como dicen los narradores, son rompecorazones. El de la final fue tremendo, pero nuestras muchachitas se crecieron y de qué manera. Como padre, me siento feliz”.

La madre, Ileana Guzmán Pérez, no pudo contener la emoción: “Estoy muy orgullosa de lo que hizo mi niña. Se merecía el oro, luchó muchísimo. Pero la plata es suya, y para mí es mi campeona”.

Ahora, con la maleta aún llena de recuerdos centroamericanos, la dupla cubana no detiene su marcha. “Estaremos unos días con la familia, pero luego hay que seguir preparándonos. Viene el preolímpico, la clasificación para los Juegos Olímpicos, y también el NORCECA Sub-23. La preparación tiene que estar ahí”, adelantó Kailin.

Las cubanas cayeron en la discusión del título, pero ganaron el respeto, la admiración y el cariño de toda una isla que ya las ve como herederas de una tradición ganadora. Seguro seguirán dando alegrías a los amantes del voleibol de playa en Cuba.

Porque el camino recién comienza, y esta dupla, hecha de temple y corazón, promete seguir escribiendo páginas doradas en la historia deportiva del país.