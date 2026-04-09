Cienfuegos con variadas actividades para celebrar el Día Internacional de la Danza

Lembranza

La provincia de Cienfuegos organiza un variado programa de actividades para celebrar el Día Internacional de la Danza, que se festeja el 29 de abril.

En la Perla del Sur tendrán lugar clases magistrales, galas folclóricas, pasacalles y presentaciones comunitarias, informaron en conferencia de prensa.

Destaca la participación del Conjunto Folclórico de Cienfuegos, la Compañía Giros y el Conjunto de Danzas Lembranza, que llevarán su arte a salas, teatros y espacios abiertos de la ciudad.

La jornada incluye del 24 al 26 la XV edición del evento TRADIART, organizado por Lembranza, agrupación dirigida ppr Nelvi Gonzáles Lima. El evento contará con un Pasacalle inaugural desde el cine Luisa hasta los Jardines de la Uneac, y presentación de obras en el Consejo Popular Junco Sur.

Del 25 al 29 transcurrirá Surdanza, con intervenciones comunitarias y el conversatorio El Consejo Provincial de las Artes Escénicas, un impulso a la danza cienfueguera, con sede en la Sala Aida Conde, taller en la Asociación Hermanos Saíz y muestra final en la Sala Ateneo.

El miércoles 29, el espectáculo Yoruba Ará OKó, del Conjunto Folclórico de Cienfuegos, bajo la dirección de Bárbara Lamí, animará el teatro Tomás Terry.

El Día Internacional de la Danza fue creado por el Comité de la Danza del Instituto Internacional del Teatro ITI. Se celebra en memoria de Jean Georges, bailarín francés, por lo cual la UNESCO eligió esta fecha para conmemorar su natalicio y fomentar la importancia de este arte rítmico.