La lectura y el deporte: una alianza en la Biblioteca Pública de Cruces

Convertir el objeto social del deporte en un incentivo para la lectura en todos los grupos etarios del municipio de Cruces, provincia de Cienfuegos, forma parte de las estrategias y proyecciones de trabajo de la Biblioteca Pública Raúl Aparicio Nodales.

La transformación del objeto social de la cultura ha impulsado a las bibliotecas públicas a buscar nuevas formas de gestión de la lectura. En ese camino creativo, los trabajadores de la institución de Cruces se han convertido en promotores de los resultados deportivos y de la historia del deporte en la localidad y el país.

La directora de la biblioteca, Marialys Alfonso Posada, explica que el colectivo pretende atraer a quienes disfrutan del deporte para que, a través de los libros, conozcan cómo se desarrolla cada actividad física y los beneficios que aporta a la salud.

Por su parte, Silvia Rodríguez Quintana, profesora jubilada y trabajadora de la biblioteca, señala que la estrategia busca despertar el interés del público por la lectura y la bibliografía disponible, mostrando cómo la preparación en distintos aspectos puede trasladarse a la vida práctica. Ejemplo de ello es la peña que se organiza en la biblioteca, donde se promueven libros sobre deporte y gimnasia, se destacan sus beneficios para la salud y se realizan intercambios entre visitantes y especialistas.

Esta iniciativa valida el propósito de la Biblioteca Pública de Cruces de incentivar la lectura vinculada al deporte en todos los grupos etarios, con prioridad en los jóvenes, integrando su relación con las diferentes asignaturas del proceso de aprendizaje.