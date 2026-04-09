La gimnasia básica revitaliza la biblioteca «Raúl Aparicio Nodales» de Cruces

La práctica de la actividad física mediante la gimnasia básica en la Biblioteca Pública «Raúl Aparicio Nodales», del municipio de Cruces, en la provincia de Cienfuegos, ha despertado gran motivación entre los especialistas de la cultura de esta localidad.

«La gimnasia básica ya es parte de mi vida y de mi día a día. Yo soy una profesora jubilada y aquí me siento con mucha vitalidad. La práctica de la actividad física me ha mantenido activa física y mentalmente», manifestó Silvia Rodríguez, profesora jubilada y especialista de la biblioteca cruceña, al referirse a los beneficios de esta disciplina en su centro laboral.

A partir de experiencias como esta, y considerando que en muchas instituciones la actividad física es reducida debido a la naturaleza del trabajo, se han creado grupos de practicantes de gimnasia básica. En ese sentido, especialistas del INDER y trabajadores de la biblioteca comentan los detalles.

Disley Espinosa Cardoso, licenciada en Cultura Física, explica que los lunes, miércoles y viernes, a partir de las nueve de la mañana, realizan la gimnasia básica en la biblioteca de Cruces, con ejercicios que permiten movilizar el cuerpo, ya que los trabajadores, por su contenido laboral, permanecen sentados la mayor parte del tiempo.

Por su parte, Marialyz Alfonso Posada, directora de la biblioteca pública de Cruces, confiesa que la creación del grupo de gimnasia básica ha traído alegría al colectivo de trabajadores y les ha dado conexión con el medio ambiente. «Porque respiramos salud», afirma. «Con pocos recursos, pero con voluntad y deseos de hacer la vida más placentera, buscamos alternativas que mejoren la calidad de vida. En tiempos tan complejos, la gimnasia básica es también un antídoto contra el estrés».