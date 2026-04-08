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Las acusaciones sobre el Medicare son una calumnia más contra Cuba

PorRedacción Perlavisión

Abr 8, 2026 #calumnias, #Cuba, #Medicare

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores

Recientes declaraciones de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos especulan, sin evidencia alguna, que el Gobierno de Cuba podría estar involucrado en fraudes al programa estadounidense de salud Medicare, en el sur de la Florida. Se trata de una calumnia más promovida por sectores anticubanos en ese país.

Cuba tiene una posición firme de rechazo a este y otros delitos transnacionales. Eso lo conoce bien el Gobierno de Estados Unidos, el cual ha intercambiado y coordinado con el cubano acciones conjuntas sobre terrorismo, asistencia judicial, seguridad comercial, tráfico ilícito de drogas, tráfico de migrantes y fraude migratorio, ciberdelitos, lavado de activos y delitos financieros; si bien, como norma, no ha habido una conducta recíproca de parte de las autoridades estadounidenses.

Cuba ha procesado a personas que radican en el territorio nacional y han estado vinculadas a fraude al Medicare de Estados Unidos. Asimismo, a través de mecanismos bilaterales, las autoridades cubanas han compartido y solicitado a Estados Unidos información sobre personas asociadas a delitos financieros y ha requerido asistencia para la devolución de ciudadanos cubanos radicados en ese país que evadieron las leyes cubanas y están acusados por contravenciones de este tipo.

Los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que se citan para esta calumnia faltan a la verdad conscientemente.

El Gobierno de Cuba reitera su voluntad de enfrentar de manera conjunta los delitos transnacionales originados en EE.UU. mediante el intercambio oportuno de información.

La Habana, 8 de abril de 2026
(CubaMINREX)

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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