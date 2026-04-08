Premian mejores investigaciones e innovaciones de 2025 en Cienfuegos

Las mejores investigaciones científicas e innovaciones del año 2025 recibieron el reconocimiento del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y la delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en la provincia de Cienfuegos.

Investigadores, innovadores, estudiantes, trabajadores de los diferentes sectores, que aportaron desde sus puestos para apoyar el desarrollo de esta, una de las provincias más pequeñas del país, pero con gran potencial industrial.

Trabajos como el procedimiento para La factibilidad ambiental de patios productivos para la producción sostenible de café, o La resiliencia como recursos indispensables en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, son algunos de los estudios premiados.

En la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos varias investigaciones resultaron agasajadas por sus impactos, entre estos la propuesta Teoría y metodología: un acercamiento a la investigación en los medios de comunicación social en Cienfuegos, de la Doctora en Ciencias (Dr.C.) Esperanza Madruga Torreira, del departamento de Comunicación Social.

Madruga Torreira declaró a la Agencia Cubana de Noticias que en ese estudio recoge los resultados en el tema de comunicación a partir de 2020 y tiene la integración de tesis de maestría, trabajos de diploma desde diferentes aristas.

Puso de ejemplo dos trabajos que se enlazan acerca del estudio de Los Gemelos, sección humorística de caricaturas de Manuel Villafaña, convertida en una columna de opinión pública, donde se recrea una realidad para el cienfueguero.

Por su parte, la Dr. C. Marisol Martínez Iglesias explicó que el Premio a la innovación con el cual fue reconocida constituye el resultado de todas las investigaciones del Departamento de Comunicación y Salud en el último quinquenio con trabajos de pregrado, las tesis de maestría, de ello derivó un buen resultado para pensar más a futuro, de poder hacer otras incursiones.

Esa línea investigativa es bien emergente en Cienfuegos, dijo, y a su vez es la única provincia donde se abordan estos temas, por eso se presentó como sistema de comunicación en las instituciones de salud, desde la institución primaria, policlínicos hasta la dirección general de salud.

Danaisy Brito, jefa de la carrera de Comunicación Social, se refirió a su tesis consistente en el Plan de marketing para posicionar la Agencia de Turismo “Guamuhaya” de Cienfuegos en el mercado turístico, perteneciente al proyecto del Café Centro Mercantil.

David Soler Marchán, profesor e investigador, aseguró que su investigación abarca la formación académica para el desarrollo de capacidades en interpretación del patrimonio cultural y natural en la región central de Cuba, y es un proyecto de varios años, en el cual crearon un grupo de herramientas para el manejo, conservación e información del patrimonio cultural.

Resumió que esa iniciativa generó una metodología a partir de la investigación y participación para el desarrollo territorial, lo cual implica el análisis y evaluación de esas herramientas desde la tecnología social.