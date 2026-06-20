Definidos los cruces de semifinales en la Liga Élite de Béisbol

Con la victoria de Industriales en el último partido de la etapa clasificatoria de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano quedaron definidos los cruces de semifinales, que comenzarán el próximo domingo en duelos al mejor de siete juegos.

El conjunto capitalino sumó su triunfo 24 ante 16 derrotas, aseguró la primera posición y tendrá como rival a los Huracanes de Mayabeque —cuartos en la tabla—, único equipo que logró vencerlos en el duelo particular esta temporada.

Los Leñadores de Las Tunas, segundos con balance de 22-16 tras su victoria frente a los Cachorros de Holguín, se enfrentarán precisamente a esa misma novena nororiental, tercera en la clasificación.

En la jornada, en el Estadio 26 de Julio, Industriales vino de abajo para imponerse 7-3 a los Cazadores de Artemisa.

Yerardo de la Caridad Reyes desapareció la pelota con dos compañeros en base en el primer inning para adelantar a los anfitriones, pero esa fue toda la ofensiva que pudieron generar ante el pitcheo de los Leones.

Los dirigidos por Guillermo Carmona tomaron ventaja en la quinta entrada gracias al segundo cuadrangular del juego de Yaser Julio González, quien llegó a 13 en el campeonato.

Alian Sánchez trabajó cinco entradas para llevarse el crédito, con relevo de Jordan Williams y Yunier Batista, este último con su noveno salvamento de la temporada para reafirmarse como líder.

El abridor Kevin Vega, que permitió cuatro carreras, cargó con la derrota.

Los Leñadores tuneros marcaron cinco anotaciones en la primera entrada para imponer condiciones en el Estadio Calixto García y vencer 12-6 a los Cachorros.

Luis Antonio Pérez conectó jonrón, mientras Fernando de la Paz y Osmán Caruncho impulsaron dos carreras cada uno con sencillos.

Rodolfo Díaz retiró cuatro outs y se llevó la victoria, en tanto José Antonio Sánchez, castigado en el inicio, sufrió el revés.

En el Nelson Fernández, los Huracanes de Mayabeque firmaron un supernocaut de 22-6 ante los Cocodrilos de Matanzas, que finalizaron en el sótano.

Los dirigidos por Osmel Cordero pegaron 20 indiscutibles, incluidos dos jonrones de Frank Alfonso —uno con bases llenas y otro con dos corredores en las almohadas—, este último para decretar el final por la vía de la piedad.

Maikol Barroso también sobresalió con cuadrangular, doble y dos sencillos, además de seis carreras impulsadas.

Robert Suárez lanzó las cinco entradas completas para ganar el juego, mientras Maykel Pérez cargó con la derrota tras permitir siete carreras sin completar el segundo inning.

Por los derrotados, George Anthony Ponce conectó el primer jonrón de su carrera, con las bases llenas.

La etapa clasificatoria concluyó con Industriales (24-16) en la cima, seguido por Las Tunas (22-16), Holguín (21-19), Mayabeque (19-20), Artemisa (16-23) y Matanzas (15-23).