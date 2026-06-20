James Burrows: el hombre que hizo reír sin salir en pantalla

El mundo de la televisión perdió este viernes a uno de sus arquitectos más influyentes. James Burrows, director de algunas de las comedias más exitosas de la historia, murió a los 85 años rodeado de su familia, según confirmó un comunicado difundido por la revista People.

Aunque su rostro nunca fue tan conocido como el de las estrellas que dirigió, su legado está presente en algunas de las series más populares de todos los tiempos: Friends, Cheers, Taxi, Frasier, Will & Grace, The Big Bang Theory y decenas de producciones que definieron el humor televisivo durante más de cuatro décadas.

Para millones de espectadores, su nombre aparecía apenas unos segundos en los créditos. Para la industria, fue el hombre que enseñó cómo hacer reír a una generación entera.

De Broadway a Hollywood: los primeros pasos de un maestro de la comedia

Nacido el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles, James Edward Burrows creció rodeado de arte y espectáculo.

Era hijo de Abe Burrows, una de las figuras más importantes de Broadway y responsable de clásicos como Guys and Dolls y Can-Can. Su infancia transcurrió entre teatros, ensayos y encuentros con figuras de la escena cultural estadounidense.

Tras estudiar en la Escuela Superior de Música y Arte LaGuardia y graduarse en Oberlin College, ingresó a la prestigiosa Escuela de Drama de Yale. Allí comprendió que su talento no estaba sobre el escenario, sino detrás de él.

Su llegada a la televisión ocurrió casi por casualidad. En 1974 escribió una carta a la actriz Mary Tyler Moore preguntando si existía algún puesto disponible en su productora. La respuesta cambiaría su vida. Poco después se incorporó a MTM Enterprises, una de las mayores fábricas de talento televisivo de la época.

El director que revolucionó las sitcoms

En una industria que parecía haber encontrado una fórmula inamovible para la comedia televisiva, Burrows aportó una visión innovadora.

Perfeccionó el sistema multicámara, amplió las posibilidades narrativas de las sitcoms y desarrolló una metodología centrada en un elemento que consideraba esencial: la química entre los actores.

Su objetivo era simple y complejo a la vez: encontrar el punto exacto donde coincidieran un gran guion, interpretaciones sólidas y una conexión genuina entre los personajes.

Esa fórmula fue la base de éxitos históricos como Cheers, donde dirigió 243 de sus 273 episodios, además de series emblemáticas como Will & Grace, Frasier, Friends, Mike & Molly, Two and a Half Men y The Big Bang Theory.

A lo largo de su carrera dirigió más de 1.000 episodios de televisión y participó en más de 75 pilotos que terminaron convirtiéndose en series exitosas.

Friends, Cheers y el arte de construir comunidad

Más allá de los chistes, Burrows entendía la comedia como una herramienta para crear vínculos emocionales.

Los clientes habituales del bar de Cheers, los taxistas soñadores de Taxi o el grupo de amigos inseparables de Friends compartían un elemento común: la sensación de pertenencia.

Para Burrows, las mejores sitcoms no solo hacían reír; también construían espacios donde el público podía reconocerse.

Esa capacidad para conectar emocionalmente con millones de personas explica por qué muchas de las series que dirigió siguen siendo referentes culturales décadas después de su estreno.

Hollywood despide a una leyenda

La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción en la industria del entretenimiento.

El actor Tony Danza, una de las figuras de Taxi, lo definió como «el más grande de todos los tiempos» y aseguró que gran parte de su carrera fue posible gracias a la confianza que Burrows depositó en él.

Por su parte, Josh Gad recordó al director como el hombre que le hizo enamorarse de las comedias televisivas desde niño.

Trabajar con Jimmy fue una clase magistral de comedia todos los días, escribió el actor en sus redes sociales.

Las muestras de afecto se multiplicaron entre productores, actores, guionistas y directores que reconocen en Burrows a uno de los grandes responsables de la edad dorada de las sitcoms estadounidenses.

Legendary Director James Burrows on Friends, Cheers, Taxi and Will & Grace

Más que un director: un mentor para generaciones

La familia de Burrows destacó en su despedida una característica que quienes trabajaron con él repiten constantemente: su humanidad.

Según sus seres queridos, entendía que la gran comedia no trataba únicamente de provocar risas, sino de conectar con las personas a través de historias auténticas.

También era conocido por su cercanía con los equipos de producción y por su capacidad para hacer sentir importantes a todos los que participaban en un proyecto, desde actores hasta técnicos.

Ese liderazgo silencioso se convirtió en una de sus mayores fortalezas dentro de una industria donde el ego suele ocupar demasiado espacio.

Un legado que seguirá vivo en cada carcajada

Incluso en los últimos años de su vida, Burrows continuó trabajando activamente. En 2019 participó como productor ejecutivo en versiones televisivas en vivo de clásicos como All in the Family y The Jeffersons, demostrando que su pasión por la comedia permanecía intacta.

Le sobreviven su esposa Debbie Easton, sus tres hijas, una hijastra, siete nietos y una trayectoria que cambió para siempre la historia de la televisión.

James Burrows nunca buscó convertirse en una celebridad. Su objetivo era mucho más simple: hacer reír a la gente.

Lo consiguió durante más de cuarenta años. Y cada vez que alguien vuelva a ver un episodio de Friends, Cheers o The Big Bang Theory, una parte de su talento seguirá allí, detrás de la cámara, provocando una nueva carcajada.