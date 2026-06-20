«Es una mancha»: Irán denuncia restricciones en EEUU en el Mundial

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La Federación de Fútbol de Irán elevó una protesta formal ante la FIFA por las restricciones que enfrenta su selección durante la Copa del Mundo y advirtió que el trato recibido por parte de las autoridades estadounidenses podría quedar como una de las controversias más recordadas de esta edición del torneo.

La queja fue reiterada este viernes por el secretario general de la federación iraní, Hedayat Mombeyni, quien aseguró que las limitaciones impuestas a la delegación afectan la preparación deportiva del equipo en plena fase de grupos.

Irán denuncia obstáculos para preparar sus partidos

Según las autoridades deportivas iraníes, varios integrantes del cuerpo técnico no recibieron visados para ingresar a Estados Unidos, mientras que la selección solo tiene autorización para llegar al país anfitrión la víspera de cada encuentro.

La federación considera que estas condiciones dificultan la planificación deportiva y reducen el tiempo disponible para entrenamientos, adaptación y recuperación antes de los partidos.

La situación adquiere especial relevancia antes del compromiso que Irán disputará frente a Bélgica en Los Ángeles.

La federación iraní cuestiona el principio de igualdad competitiva

Mombeyni sostuvo que las restricciones afectan las condiciones bajo las cuales compiten las distintas selecciones participantes.

Mientras Bélgica pudo desplazarse a la ciudad sede con mayor anticipación, la delegación iraní deberá hacerlo apenas un día antes del encuentro.

Para los dirigentes del fútbol iraní, esta diferencia plantea interrogantes sobre la igualdad de condiciones que debe garantizar una competición organizada bajo las normas de la FIFA.

“Realmente es una falta de juego limpio y no respeta las reglas y normas de la FIFA”, afirmó el dirigente.

El primer Mundial marcado por tensiones entre un anfitrión y una selección participante

La Copa del Mundo de 2026 se desarrolla en un contexto inédito para el fútbol internacional.

Se trata del primer Mundial en el que uno de los países anfitriones mantiene un conflicto político y militar reciente con una de las selecciones participantes.

Ese escenario ha colocado bajo observación las condiciones de participación de la selección iraní y la capacidad de las instituciones deportivas para garantizar un tratamiento equitativo a todos los equipos.

La controversia también ha reavivado el debate sobre los criterios utilizados para la organización de grandes eventos internacionales en contextos de tensión geopolítica.