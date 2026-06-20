El arte de sanar desde la televisión

(Escrito por: Ivón Peñalver)

Entender la medicina como un verdadero sacerdocio ha sido una de las máximas que ha guiado la vida profesional de Javier Vicente Sánchez López, Doctor en Ciencias, Profesor Titular y Especialista de II Grado en Neurología, Cuidados Intensivos y Emergencias. Su rostro se ha vuelto familiar para miles de televidentes cubanos que lo siguen en diversos espacios de la televisión nacional, donde comparte conocimientos médicos con la misma dedicación y sensibilidad que caracterizan su labor asistencial y docente.

A través de la pequeña pantalla, el doctor ha logrado convertir complejos temas de salud en contenidos accesibles para públicos diversos. Lo que comenzó hace más de una década con una entrevista ocasional para un programa televisivo terminó convirtiéndose en una valiosa experiencia de comunicación y servicio. Desde entonces, ha asumido cada intervención con el mismo compromiso que lo acompaña en el aula y en la consulta: contribuir al cuidado y bienestar de las personas.

—¿Cómo llegó a la televisión, doctor?

—Llegué a la televisión gracias a periodistas que con frecuencia me contactaban para abordar temas médicos en espacios informativos, fundamentalmente relacionados con la Neurología. A partir de ahí comenzaron a invitarme a participar en secciones especializadas dentro de diferentes revistas televisivas.

«Recuerdo con mucho cariño mi paso por De tarde en casa, cuando aún estaban Marino y Raquelita. Después llegó Canal Habana, una experiencia muy importante para mí, no solo por mi participación en la revista Hola Habana, sino también por mi presencia en Saludarte, un programa de especial relevancia porque traslada la consulta médica a la pantalla mediante recreaciones y dramatizaciones.

«Las características de ese espacio permiten profundizar en numerosos aspectos relacionados con las enfermedades, pero también en el acompañamiento que requieren los pacientes por parte de la familia y la sociedad.

«Con el tiempo comprendí que una de las razones por las cuales me convocaban con frecuencia era mi manera de explicar el complejo universo de la medicina. Siempre intento hacerlo de la forma más sencilla y comprensible posible para que la información llegue al mayor número de personas.

«Las enfermedades neurológicas, en particular, suelen ser difíciles de explicar. Sin embargo, cada vez son más quienes conviven con ellas o con las consecuencias que generan para sus cuidadores. Gracias a estas experiencias descubrí cuán importante resulta abordar estos temas con profundidad fuera incluso del contexto de la urgencia médica».

—¿Qué desafíos implica transmitir mensajes de salud a través de la televisión?

—Es un verdadero desafío llevar conocimientos especializados al gran público. Se trata de un arte que genera una enorme satisfacción cuando uno percibe la relación empática que las personas establecen con estos contenidos.

«A través de ellos aprenden cómo enfrentar determinadas enfermedades, cómo modificar el curso de situaciones complejas y cómo crecer a pesar de las limitaciones, el dolor o el miedo que una dolencia puede generar.

«Cada intervención exige una preparación rigurosa. Resulta mucho más sencillo hablar con colegas especialistas, pero cuando uno se dirige al público debe encontrar otras maneras de comunicar, otras herramientas y, en ocasiones, recursos muy personales que permitan transmitir ese conocimiento de forma efectiva».

—¿Cómo es el proceso de retroalimentación con los televidentes?

—Es realmente conmovedor. Se trata de una relación que abarca a personas de todos los sectores de la sociedad, desde un bodeguero hasta un profesor universitario.

«Muchas veces las personas me reconocen en la calle y se acercan para consultarme alguna duda o agradecerme haber abordado determinado tema. Eso me produce una satisfacción similar a la que siento cuando un paciente me comenta en consulta alguna mejoría, por pequeña que sea.

«Poner estos conocimientos al servicio de los demás constituye una especie de sacerdocio que me proporciona una enorme felicidad. Es vivir plenamente aquella máxima de que quien no vive para servir, no sirve para vivir».

Con satisfacción, el doctor comenta de forma jocosa cómo algunos colegas aseguran que, mientras más aparece en televisión, más pacientes llegan a su consulta. Más allá de la anécdota, reconoce que esta experiencia le ha permitido crecer profesionalmente y comprender mejor el impacto social de la comunicación en salud.

Su capacidad para explicar fenómenos complejos con serenidad, claridad y precisión le ha permitido llegar a los rincones más diversos del país. Desde la televisión, Javier Vicente Sánchez López ha encontrado una nueva manera de ejercer la medicina: educando, orientando y acompañando a miles de personas que, a través de sus palabras, descubren herramientas para comprender mejor sus enfermedades y afrontar con mayor esperanza los desafíos de la vida.