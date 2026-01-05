Delcy Rodríguez juramenta como presidenta encargada de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue investida formalmente este lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, tras jurar ante la Asamblea Nacional. Esta acción garantiza la continuidad constitucional y la defensa integral de la nación luego del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores por parte de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

El acto de juramentación, que responde al ejercicio de la potestad interpretativa del artículo 335 de la Constitución, fue conducido, como es debido, por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien previamente había destacado la importancia de la sesión en un momento de desafío para la patria.

Durante la ceremonia, el presidente del Parlamento tomó el juramento, solicitándole a la vicepresidenta jurar “en el nombre de Dios Todopoderoso”, “por su honor”, “por el pueblo de Venezuela”, “por el ejemplo de los Libertadores de América”, y “cuidar con celo nuestro territorio sagrado, nuestro mar territorial, nuestros ríos y nuestro cielo sagrado”. Además, la instó a jurar la búsqueda incansable de la prosperidad del pueblo venezolano.

Por su parte, Delcy Rodríguez, visiblemente conmovida, declaró venir “con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”. Hizo referencia al secuestro de los “dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente de este país, Cilia Flores”.

En su juramento, Rodríguez manifestó que, a pesar del dolor, asumía el cargo con honor, prometiendo “no dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente«.

En esta misma línea, juró por el Libertador Simón Bolívar, por el comandante Hugo Chávez, por Jorge Antonio Rodríguez, por los niños y niñas de Venezuela, por su familia, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro a las nuevas generaciones.

La ahora presidenta encargada se comprometió a «no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo”.

Asimismo, invocando el discurso de Angostura del Libertador, juró garantizar “un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”. Hizo un llamado a la unidad de todos los sectores políticos, sociales y económicos de Venezuela para “sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.

Finalmente, Jorge Rodríguez, proclamó: “Queda usted, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, investida en el cargo de presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela”.

Cabe recordar que, tras la agresión militar de Estados Unidos, que además de secuestrar a Cilia y a Maduro, causó la muerte de civiles y militares venezolanos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el sábado para preservar que Delcy Rodríguez, asumiera y ejerciera todas las facultades, deberes y atribuciones correspondientes a la presidencia de la República.

La presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio Cardiet, explicó que la resolución responde al escenario generado por el secuestro del presidente Nicolás Maduro durante la mencionada incursión militar.

La magistrada detalló que el tribunal consideró indispensable realizar un análisis sistemático y teleológico de los artículos 234 y 239 de la Carta Magna. Este ejercicio jurídico permitió definir el régimen legal necesario para afrontar la emergencia y mantener el funcionamiento operativo del Ejecutivo.

En su argumentación, D’Amelio puntualizó que el secuestro del mandatario nacional ha creado una ausencia forzosa que impide, tanto material como temporalmente, el ejercicio de sus funciones presidenciales.