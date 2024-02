Cuerpo en movimiento en área de salud número tres de la ciudad de Cienfuegos

La experiencia del área de salud número tres de la ciudad de Cienfuegos del licenciado en Cultura Física, Julio Brito Dueña, quien se erige como un referente en la promoción de salud .a partir de la actividad física comunitaria en pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles que llegan hasta allí por indicaciones médicas.

Testimonios de personas experimentadas y noveles insertadas en la práctica sistemática de la actividad física en el área de salud número tres de la ciudad de Cienfuegos expresan el reconocimiento a Brito Dueña.

Felicia Ayala Calaña manfiesta que a ella según estudios médicos le detectaron que “tenía que operarme del corazón , a corazón abierto, porque tengo las tres arterias del corazón obstruidas a un 70 por ciento , yo dije que no me operaba, no es que tuviera miedo, pero no me quiero opera , entonces me dijeron de este grupo de taichí,vine para aquí, me vio el cardiólogo, me valoro y autorizó el fisiatra y el profesor Julio con mis autorizaciones me atendió aquí ,me siento muy satisfecha y muy emocionada y reconfortada con el tratamiento que se me ha dado aquí , estoy LPV, lista para vencer , gracias al taichí y a este grupo amoroso y a mi profesor y para que usted vea con 71 años puedo hacer hasta cuclillas”.

Si usted es de lo que espera por un analgésico u otro medicamento que le alivie el dolor , por cierto bastante caro que esta cuando se encuentra, súmase a su área de salud que de seguro hay muchas experiencia como la de Julio en ciudad de Cienfuegos que alivian el dolor solo con poner el cuerpo en movimiento.