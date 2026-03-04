Rumbo al Clásico: Cuba desafía a los Rojos de Cincinnati

Con la determinación intacta, Cuba enfrentará este miércoles a los Rojos de Cincinnati en el Goodyear Ballpark, último examen de fuego antes de partir a Puerto Rico para su debut en el Clásico Mundial de Béisbol.

La escuadra de la mayor de las Antillas llega a este desafío con la memoria fresca de la derrota 4-0 sufrida la víspera ante los Reales de Kansas City, en el Surprise Stadium, un revés que dejó más lecciones que lamentos y que obligó a mirar hacia dentro con la crudeza de los grandes retos.

Sobre la grama ardiente de Arizona, los maderos caribeños fueron contenidos por un pitcheo rival preciso y demoledor; apenas seis sencillos —dos de ellos salidos del bate inquieto de Roel Santos— rompieron el silencio ofensivo, mientras seis ponches dibujaban la silueta de una tarde cuesta arriba.

El diestro Ryan Bergert marcó el pulso del encuentro con tres entradas inmaculadas, sin permitir imparables y repartiendo cuatro abanicados como cartas de autoridad. Luego, un desfile de relevistas selló la obra con la frialdad quirúrgica que distingue al béisbol de élite.

Por Cuba, el joven Denny Larrondo soportó el vendaval inicial: en dos episodios encajó tres anotaciones y cinco imparables, incluido un cuadrangular que abrió grietas tempranas en la pizarra.

Sin embargo, el béisbol —como la historia— no se escribe en una sola página. Hoy, el desafío ante Cincinnati adquiere dimensiones simbólicas: no es solo un juego de preparación, es un acto de fe colectiva, un ensayo general donde cada swing intenta conjurar fantasmas y cada lanzamiento persigue redención.

Julio Robaina tendrá la responsabilidad de abrir por Cuba, y en su brazo joven descansará la primera palabra del duelo.

Con apenas 24 años, Robaina no es una promesa, sino una realidad en construcción: firmado a los 17 por los Astros de Houston, escaló con paciencia el sistema de Ligas Menores hasta tocar la antesala del máximo nivel en Triple-A.

Su tránsito por la Liga Mexicana de Béisbol con los Tigres de Quintana Roo, así como sus experiencias competitivas en República Dominicana y Venezuela, han templado su carácter y enriquecido su repertorio.

Es un zurdo de mando sereno, capaz de trabajar profundo en el juego, de cambiar velocidades como quien alterna susurros y relámpagos.

Frente a los Rojos, franquicia histórica del béisbol estadounidense, Cuba buscará algo más que carreras: intentará reencontrar la contundencia, sincronizar los engranajes de su alineación y demostrar que la derrota de ayer fue apenas un tropiezo en la travesía.

Arizona será hoy fragua y espejo; allí se medirá la resiliencia de un equipo que carga sobre sus hombros la tradición de generaciones.