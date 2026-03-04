El «Oscar» a Mejor Dirección de Casting se entregará por primera vez en la gala del venidero 15 de marzo

La próxima edición de los Academy Awards introducirá una categoría inédita: Mejor Dirección de Casting, un reconocimiento que formaliza el papel creativo de quienes diseñan el reparto de una película.

La decisión, anunciada en 2024, supone la primera nueva categoría competitiva desde que en 2001 se creó el galardón a Mejor Película Animada, inaugurado entonces por Shrek.

Escena del popular filme Shrek

Con esta incorporación, la Academia responde a una reivindicación histórica dentro del sector. Aunque la rama de casting fue admitida oficialmente en 2013 —permitiendo a sus integrantes participar en las votaciones generales— hasta ahora no existía un premio específico que distinguiera su aportación artística.

Oscar Mejor Dirección de Casting rompe tradición

De labor invisible a reconocimiento oficial

El trabajo de dirección de casting va más allá de seleccionar actores: implica identificar talentos emergentes, equilibrar intérpretes consolidados y construir dinámicas creíbles entre personajes.

La Academia valorará especialmente la colaboración creativa con directores y productores, subrayando el carácter autoral de esta función dentro del proceso cinematográfico.

En años anteriores, algunos profesionales del área recibieron premios honoríficos, como Lynn Stalmaster en 2016 o Juliet Taylor en 2024, pero nunca habían competido en igualdad de condiciones por una estatuilla.

Cinco nombres inauguran la categoría

La primera lista de nominados refleja el peso de producciones que también aspiran a Mejor Película:

Nina Gold, por Hamnet

Jennifer Venditti, por Marty Supreme

Cassandra Kulukundis, por One Battle After Another

Gabriel Domingues, por O Agente Secreto

Francine Maisler, por Sinners

Oscar Mejor Dirección de Casting debuta en 2026

Gold estuvo al frente del reparto de la cinta dirigida por Chloé Zhao, con Jessie Buckley y Paul Mescal en los papeles principales. Kulukundis coordinó el elenco del nuevo proyecto de Paul Thomas Anderson, encabezado por Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro.

Domingues trabajó en la selección del reparto liderado por Wagner Moura, mientras que Maisler —con experiencia en títulos como Birdman y The Revenant— estuvo detrás del elenco de Sinners, protagonizada por Michael B. Jordan.

La entrega de los premios se celebrará el 15 de marzo, en una gala que marcará un precedente al reconocer oficialmente a los profesionales responsables de dar rostro y coherencia interpretativa a las historias que llegan a la gran pantalla.